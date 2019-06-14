Регион Июнь 14, 2019 | Автор : admin

На днях в Ереване состоялось заседание Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел государств-участников Сотрудничества независимых государств.

Kак сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе заседания руководители правовых служб МИД государств-участников СНГ обменялись мнениями по многостороннему сотрудничеству в рамках СНГ, а также по международно-правовым вопросам, представляющим взаимный интерес.

Члены Комитета обсудили ряд проектов документов СНГ, уточнили основные подходы к процедурам многосторонних договорных процедур СНГ. В конце заседания заместитель министра иностранных дел Республики Армения Шаварш Кочарян принял руководителей правовых служб МИД государств-участников Сотрудничества. Гости представили замминистра ИД Армении темы, обсуждавшиеся на 26 очередном заседании Консультативного комитета глав правовых служб министерств иностранных дел государств-участников СНГ, и итоги заседания.

Господин Кочарян высоко оценил важность и эффективность таких встреч в контексте многостороннего сотрудничества в рамках СНГ, а также в контексте обсуждения международно-правовых вопросов, представляющих взаимный интерес.