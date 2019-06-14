В четвертом по величине и значимости городе Армении, Абовяне, 9 июня состоялись выборы главы городской администрации. И, хотя в тот же день проходили выборы глав других общин, внимание политического поля страны было сконцентрировано именно на этом городе.

Уже более двух десятков лет Абовян считается неофициальной вотчиной крупного бизнесмена Гагика Царукяна, ныне возглавляющего вторую по численности силу (кстати, оппозиционную) в парламенте. В этом городе по сложившейся традиции побеждает представитель партии “Процветающая Армения”, возглавляемой бизнесменом, либо человек, которого эта партия поддерживает. Скандалов, а, соответственно, и жалоб в ЦИК, в этом городе не бывает.

На этот раз ситуация сложилась нестандартная — в том смысле, что основная борьба за пост городского головы развернулась между представителем правящей партии “Гражданский договор” Григором Гуляном и действующим мэром Ваагном Геворгяном, избранным еще при прежних властях. Ничего неожиданного не произошло: победил действующий мэр, причем при достаточно низкой — всего 41 процент — явке избирателей. Из 44 тыс. 520 абовянцев, обладающих избирательным правом, свой гражданский долг выполнили 18 тыс. 176, что было вполне достаточно, чтобы считать выборы состоявшимися.

Выборы прошли, но отголоски продолжаются.

Разорвал повестку

Вызванный на допрос по делу о поджоге автомобиля Ваана Сарибекяна, руководителя одного из штабов кандидата в мэры города Абовян от правящей партии “Гражданский договор” Григора Гуляна, лидер партии “Процветающая Армения” и одноименной фракции НС, экс-олигарх и нынешний крупный бизнесмен Гагик Царукян демонстративно разорвал присланную ему повестку. Об этом сообщила начальник отдела информации и по связям с общественностью Следственного комитета Армении Наира Арутюнян. “Думаю, являясь представителем законодательного органа, господин Царукян не имел права так поступать, потому что его действие является ничем иным, как проявлением неуважительного отношения к правоохранительным органам”, — заявила Наира Арутюнян в интервью Радио “Азатутюн”.

Напомним, что 8 июня с.г., в день тишины и за чуть более суток до начала голосования около 04:00, неизвестный с целью тайного уничтожения чужого имущества поджег дверь квартиры 46-летнего Ваана Сарибекяна в городе Абовян и принадлежащий ему автомобиль марки “Ниссан Тида”. По факту возбуждено уголовное дело по пункту 1 части 2 статьи 185 УК Армении, В.Сарибекян признан потерпевшим. Проведен осмотр места происшествия. Разработан следственный план и предпринимаются неотложные следственные и оперативно-розыскные мероприятия для выяснения всех обстоятельств инцидента и личности предполагаемого преступника.

По возбужденному уголовному делу пока нет подозреваемых, хотя уже допрошено более двух десятков человек…

Следствие продолжается.

Потерпел ли поражение гражданин Абовяна?..

Этот небольшой в масштабах страны, где каждый Божий день происходит что-либо резонансное, инцидент приобрел большое общественное звучание в силу того, что другой кандидат на пост градоначальника, действующий мэр Ваагн Геворгян пользовался симпатией партии бизнесмена Гагика Царукяна, хотя последний официально заявил, что никакого отношения к выборам не имеет и кандидатуру господина Геворгяна ППА не выдвигала… По сообщениям СМИ, в день голосования, 9 июня, несколько десятков сторонников Г.Царукяна были задержаны и подвергнуты приводу по подозрению в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Правда, после проверки, длившейся не менее трех часов, были отпущены со стандартной формулировкой — сигнал не подтвердился.

Заметим, что итоги и законность выборов никто не оспаривает, ни жалоб, ни требования пересчета бюллетеней в Центральную избирательную комиссию не поступало. Более того, премьер-министр Никол Пашинян поздравил победителей в выборах, объявив государственную акцию победой революции и демократии.

Однако неизвестно почему результаты выборов ставит под сомнение губернатор Котайкской области Романос Петросян, “ответственным образом” заявивший, что на этих выборах потерпел поражение гражданин Абовяна и что Ваагн Геворгян не является победителем. “Это поражение нашей команды в локальном политическом аспекте, обусловленное вотумом доверия горожан. Но в этом поражении очевидно поражение достойного гражданина”, — заявил губернатор на встрече с журналистами.

Оставим в стороне то обстоятельство, что заявление главы областной администрации напрямую противоречит поздравлению премьера. Возникает вопрос: почему поддержка губернатором, другими высокопоставленными чиновниками одного из кандидатов воспринимается в порядке вещей, а поддержка оппозицией его соперника — недопустима, где начинается и где кончается достоинство гражданина РА, кто решает, что абовянцы, отдавшие свои голоса в поддержку Ваагна Геворгяна, лишены достоинства, а те, кто проголосовал за кандидата власти — достойные и гордые граждане Армении.

Все это вопросы, находящиеся в сегодняшней Армении в хаотичном состоянии, во многих случаях оскорбляют честь и достоинство граждан. Даже в Конституции РА нет соответствующих формулировок, а глава одной области на уровне выборов мэра одного города квалифицирует свободное волеизъявление граждан как отсутствие достоинства. Каждый член общества сам решает границы своего достоинства и гордости и живет соответственно этому. И никуда от этого не денешься.

Любопытно, если один из “не имеющих достоинства” абовянцев обратится в правоохранительные органы за защитой своей чести и достоинства, как молодой губернатор (или судебные инстанции) сумеют доказать, что при реализации своего конституционного права (в данном случае — голосование за того или иного кандидата) гражданин проявил недостойную позицию.