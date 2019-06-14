Регион Июнь 14, 2019 | Автор : admin

В Ереване началось техническое содействие ЕС программе улучшения дорожной безопасности Армении.

Как сообщили в ГНКО “Организация реализации транспортных программ”, Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделил Армении грант в размере 5,15 млн евро, из которых 0,65 млн евро — на техническое содействие (консультационные услуги), 4,25 млн евро — на строительные работы и 0,25 млн евро — на другие организационные расходы.

Исполняющая обязанности генерального директора Организации реализации транспортных программ Кристине Галечян, отметив важность реализации программы, направленной на улучшение дорожной безопасности Армении, сказала, что правительство Армении в течение последнего года в сфере транспорта и дорожного строительства приняло на вооружение новую политику, одним из приоритетов которой является дорожная безопасность, для обеспечения чего должны быть улучшены возможности, развито законодательное поле, четко закреплены все принципы безопасности. С этой целью правительство Армении предпринимает все меры для реализации программы по улучшению дорожной безопасности Армении и развития сотрудничества с ЕИБ, а также и с другими донорами.

Координатор программ технического содействия Европейского инвестиционного банка в Армении и Грузии Александр Бахтамян в ходе встречи подробно рассказал о программе, направленной на улучшение безопасности дорог, представил также консорциум, предоставляющий консультационные услуги по технической поддержке программы, в который вовлечены компании CESTRA (Сербия), COWI (Дания), SWEROAD (Швеция).

В рамках технической поддержки планируется пересмотреть существующие проекты по улучшению опасных участков, выбранных на автомобильных дорогах, разработать новые проекты, осуществить технический контроль строительных работ по улучшению опасных участков, выявить другие опасные участки, организовать курсы по вопросам дорожной безопасности, подготовить и сертифицировать аудиторов дорожной безопасности, осуществить другие мероприятия. Кроме того, будут пересмотрены и модернизированы действующие в Армении стандарты проектирования дорог с целью приведения их в соответствие с Европейским союзом и международным опытом в плане дорожной безопасности.

Работы в рамках гранта планируется завершить в течение 1,5 лет — в конце 2020 года.

Координатор грантовой программы Арам Варданян в ходе обсуждения представил дорожную сеть Армении, функции Министерства территориального управления и инфраструктур, дорожной полиции и Комитета градостроительства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.