В рамках юбилейных мероприятий, посвященных 150-летию Комитаса, камерный хор “Парос” выступит с концертами во Франции. Всего запланировано три выступления, которые пройдут с 18 по 22 июня в лучших концертных залах Парижа. Отметим, что “Парос” выступит вместе с французским коллективом — хором VOX SIRENIS.

Лауреат многочисленных международных конкурсов, инклюзивный камерный хор “Парос” и французский Vox Sirenis свой первый концерт дадут 18 июня в известном Доме инвалидов (Cathédrale St Louis des Invalides). В программе — произведения Комитаса, Х.Кара-Мурзы, Э.Оганесяна, Р.Петросяна, Х.Аветисяна, Р.Микаеляна, А.Одабашяна. Художественный руководитель и дирижер хора — Раффи Микаелян, хормейстер — Рубен Карасеферян.

Во второй части концерта прозвучат “Кантата мира” Бернарда Лалманта (хормейстера коллектива Vox Sirenis). Этот концерт состоится в присутствии посла Армении во Франции госпожи Асмик Толмаджян. Организаторы концерта — Камерный хор “Парос”, хор Vox Sirenis и инструментальный ансамбль Sinfonie du Roy.

Вся выручка от концерта пойдет на нужды людей с ограниченными возможностями.

Следующий концерт, уже на открытом воздухе, состоится 21 июня, на территории парижского Музея французских игральных карт (Musée Français de la Carte à Jouer), а третий концерт духовной музыки — 22 июня, в церкви Sainte-Trinité.

В заключение отметим, что французский хоровой коллектив Vox Sirenis (переводится как “Голос сирен”) был создан в 2012 году и объединяет около сорока опытных певцов. Хор активно выступает в разных городах Франции (преимущественно в церквах), а также за рубежом.

В декабре 2014 года Vox Sirenis присоединился к армянскому хору “Гохтан”, в рамках рождественского концерта в церкви Notre Dame du Perpetuel Secours в Париже.

Кроме того, в октябре 2018 года в рамках саммита Франкофонии в Армении, Vox Sirenis прибыл в нашу страну и выступил с прекрасным концертом в Музее-институте Комитаса, в сотрудничестве с Камерным хором “Парос”.