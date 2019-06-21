Регион Июнь 21, 2019 | Автор : admin

По инициативе армянской стороны 17 июня в Доме культуры Алеппо было организовано мероприятие для сирийских детей.

Как сообщили в Центре гуманитарного разминирования и экспертизы, на мероприятии присутствовали вице-губернатор Алеппо Кумит Ааси, мэр Алеппо Маад Аль-Мадладжи, генеральный консул Армении в Алеппо Армен Саркисян, ответственный армянской гуманитарной группы в Сирии Аркадий Тоноян, ответственный по связям с общественностью Центра гуманитарного разминирования и экспертизы Назели Элбакян, представители группы, осуществляющей гуманитарную миссию — саперы и врачи.

В ходе мероприятия более 100 нуждающимся семьям из Сирии были розданы подарки из Армении, собранные в результате акции, проведенной Центром гуманитарного разминирования и экспертизы. Сирийская сторона с большим воодушевлением отметила, что в армяно-сирийских дружественных отношениях открылась новая историческая страница, в основе которой лежит гуманизм.