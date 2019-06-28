Национальный академический театр оперы и балета им. Ал.Спендиарова приглашает всех ценителей оперы на особый вечер. 10 июля здесь состоится сольный концерт всемирно признанной оперной певицы, сопрано, дочери Гегама Григоряна Асмик Григорян.

Как сообщили “РА” из пресс-службы Национального академического театра оперы и балета им. Ал.Спендиарова, концерт будет посвящен памяти Гегама Григоряна. В программе прозвучат произведения Штрауса, Дворжака, Пуччини, Тиграняна. Дирижировать концертным вечером будет художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. Ал.Спендиарова, Заслуженный артист РФ Константин Орбелян. Коцерт проводится под высоким патронатом президента Армении Армена Саркисяна и его супруги Нунэ Саркисян.

Известная певица Асмик Григорян родилась в Вильнюсе, в семье известных певцов Ирены Милькявичюте и Гегама Григоряна, и признавалась лауреатом главной театральной премии Литвы “Золотой крест сцены”. В 2012 году А.Григорян дебютировала в Мариинском театре в Триптихе Пуччини, а также исполнила здесь партии Дездемоны в “Отелло”, Лизы в “Пиковой даме”, Наташи в “Русалке” Даргомыжского и Русалки в одноименной опере Дворжака. В 2016 году была удостоена Международной оперной премии (Лондон) как лучшая молодая певица. В ее репертуаре заглавные партии в операх “Манон Леско”, “Федора”, “Иоланта”, “Евгений Онегин”, “Чародейка”, “Трубадур”, “Игрок”, “Демон”, “Электра”, “Летучий голландец”, “Замок герцога Синяя Борода”, “Иудейка”, “Мадам Баттерфляй” и др.

В сезоне 2018/2019 дебютирует в Ла Скала (“Мертвый город” Эриха Корнгольда) и в Метрополитен-опере. В этом году Асмик Григорян была признана лучшей оперной певицей, завоевав Международную оперную премию The International Opera Awards.