Не соответствующими действительности, деструктивными и обесценивающими серьезность мирного процесса назвала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Анна Нагдалян высказывания главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова по поводу состоявшихся в Вашингтоне 20 июня министерских консультаций по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта.

“Как мы уже отмечали еще до встречи в Вашингтоне, в ходе встречи были обсуждены вопросы усугубления ситуации, обострившейся в последнее время из-за азербайджанской стороны. Сопредседатели призвали предпринять незамедлительные шаги по восстановлению атмосферы, способствующей миру и сохранению режима прекращения огня, и в этом направлении выступили с четкими предложениями, касающимися гуманитарной сферы и снижения рисков. Дезинформация азербайджанской стороны за пределами этого формата приводит к выводу, что Азербайджан не намерен осуществлять эти призывы и предложения сопредседателей. Более того, утверждение о том, что переговоры могут успешно развернуться в условиях регулярных нарушений режима прекращения огня, наносит серьезный ущерб усилиям по урегулированию и подрывает мирный процесс”, — отметила Анна Нагдалян.

Напомним, что, по сообщениям азербайджанских СМИ, азербайджанский министр назвал положительным моментом вашингтонской встречи якобы передачу посредниками сторонам предложения для обсуждения. “Это новые или старые документы? Мы их обсуждаем последние 15 лет”, — сказал он, добавив, что предложения сопредседателей “мы рассмотрим в ближайшие 2-3 месяца”. При этом Мамедъяров вновь заявил, что основные переговоры могут начаться только после “вывода армянских войск”. Он не согласился с тем, что для ведения эффективных переговоров на линии соприкосновения должна сохраняться стабильная обстановка. “Мой аргумент заключается в том, что серьезные переговоры велись и в период, когда не было спокойствия на линии соприкосновения войск”, — сказал он. “Армянская сторона каждый раз поднимает вопрос, что нам нужен статус и безопасность. Этот вопрос обсуждался и в Вашингтоне. Что касается вопросов безопасности и возможности размещения международных миротворческих сил, то сопредседатели должны еще больше уточнить свои предложения и выступить с ними. Сопредседатели говорят, что мы должны поработать над этим вопросом”, — добавил он.

В действительности, в заявлении международных посредников, представляющих Россию, США и Францию, нет и намека на то, о чем говорит Мамедъяров. Они призвали стороны воздерживаться от любых провокационных действий: “С сожалением отмечая недавние потери, сопредседатели настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров”. Посредники призвали стороны подтвердить свои обязательства неукоснительно соблюдать прекращение огня и воздерживаться от любых провокационных действий, включая использование снайперов и инженерных работ вдоль линии соприкосновения и международной границы. Состоялся обмен мнениями о последних событиях на местах и ​​основных вопросах процесса урегулирования. Министры иностранных дел разъяснили свои позиции и ожидания в отношении осуществления гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных посредниками во время их последней поездки в регион. Министры согласились с важностью в полной мере использовать существующие прямые каналы связи для быстрого реагирования с целью снижения риска эскалации, а также договорились встретиться в ближайшее время под эгидой сопредседателей.

Что за фантазии выдает на-гора Мамедъяров? Или это очередная грязная игра? Его вышеприведенные высказывания, особенно по части ввода миротворцев в зону конфликта, стали предметом комментариев и прогнозов множества экспертов. Однако в интервью главному азербайджанскому агентству “Азертадж” о миротворцах Мамедъяров не произнес ни слова. Зато его патрон Ильхам Алиев высказался более чем откровенно, заявив, что война еще не окончена, почему Азербайджан должен быть готов к применению силы. Все это выходит за рамки призывов сопредседателей МГ. Похоже, Баку надеется, как говорится, поймать свою рыбку во все более мутнеющей атмосфере в регионе в связи с обостряющимися отношениями между Ираном и США, с одной стороны, Грузией и Россией — с другой. Опасное заблуждение. Глобальные и региональные вызовы несут в себе угрозу безопасности всех стран региона, включая Азербайджан. И не факт, что в возможной, скажем так, заварухе с участием мировых и региональных сил, Баку сможет заполучить желаемое.