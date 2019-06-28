Дети в возрасте до 18 лет отныне будут лечиться в больницах Армении бесплатно. Такое решение принято на вчерашнем заседании правительства.

Представляя проект решения на заседании кабинета, заместитель министра здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что до конца текущего года цена вопроса составляет 1,75 млрд. драмов. Ровно столько потребуется минздраву, чтобы в полном объеме финансировать госзаказ на оказание бесплатных больничных услуг всем детям, а не так, как до сих пор — только до достижения семилетнего возраста.

Программа “Услуги медицинской помощи детям в возрасте от 0 до 18 лет” до конца года получит финансирование в рамках вчерашнего постановления правительства, а в последующем средства на её реализацию будут выделяться в рамках государственного бюджета.

Медицинская тематика на вчерашнем заседании правительства занимала немалое место. Правительство также обратилось к проблемам скорой медицинской помощи, постановив увеличить число работающих на территории Армении бригад. В рамках программы, реализация которой обойдётся в 500 млн драмов, будут решены насущные проблемы оказания населению быстрой и качественной помощи и уменьшен дефицит дежурных бригад, который, особенно в Ереване, очевиден.

Кроме того, дополнительные 5,1 млрд. драмов правительство выделило программе реализации медицинской помощи группам социально необеспеченных и имеющих особые нужды граждан. Благодаря этим средствам, значительно увеличится число граждан, имеющих право на проведение в рамках госзаказа операций на сердце и на медицинское обслуживание с применением новейших дорогостоящих технологий. В частности, изменение коснётся инвалидов первой и второй групп, членов семей военнослужащих срочной службы, участников боевых действий, погибших военнослужащих. По ныне действующим правилам бесплатными услугами в сферах кардиохирургии и новейших технологий могли воспользоваться 230 тысяч граждан. Принятое решение добавит к этому числу ещё 500 тысяч человек.

Правительство не обошло вниманием и улучшение технического обеспечения медицинских учреждений. Нейрохирургические отделения медицинских центров “Св. Богоматери” и “Св. Григория Просветителя” на выделенную сумму 200 млн драмов смогут приобрести самое современное оборудование для проведения как взрослых, так и детских операций.

По словам министра здравоохранения Арсена Торосяна, который, находясь в командировке, не принял участия в заседании, но в эфире своей странички ФБ представил принятые постановления, правительство проявляет беспрецедентную заботу о нуждах здравоохранения. “В истории независимой Армении никогда не было столь широкомасштабных реформ и таких финансовых инвестиций в сферу здравоохранения. Наоборот, от здравоохранения всегда забирали средства в течение года и в конце года. А сегодня мы имеем предоставление дополнительно 12 миллиардов финансовых средств на нужды здравоохранения, из которых 9,5 миллиардов драмов будут использованы именно на предоставление медицинских услуг и 2,5 млрд. драмов — на капитальные расходы, из коих 2 млрд. — на приборы и оборудование и приблизительно 500 млн драмов на составление проектной документации, в результате чего в будущем будет отремонтировано приблизительно 15 медицинских центров в областях и два из них в городе Ереван”, — подчеркнул Арсен Торосян.