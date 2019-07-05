Премьер-министр Никол Пашинян в Национальном академическом театре оперы и балета им. Ал.Спендиаряна принял участие в торжественной церемонии открытия 5-го Международного медицинского конгресса Армении.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя участников конгресса, Никол Пашинян отметил:

“Многоуважаемый министр здравоохранения Республики Армения,

Многоуважаемый министр здравоохранения Республики Арцах,

Уважаемые члены президиума Международного медицинского конгресса Армении,

Уважаемые делегаты, гости.

Позвольте приветствовать проведение конгресса и позвольте приветствовать существование такой общеармянской профессиональной сети в целом, потому что я думаю, что существование такой сети позволяет нам, нашему народу и нашей стране быстрее преодолеть комплекс слабого, который, к сожалению, долгое время сопровождает нас. Когда мы узнаем на таких собраниях, кто у нас есть в разных уголках мира, когда мы понимаем, что в Республике Армения, в Республике Арцах действительно работают международные профессионалы мирового уровня, когда мы видим, что разные страны гордятся армянскими специалистами и их достижениями, то это помогает нам, каждому армянину, каждому гражданину, Республике Армения, Арцаху и диаспоре постоянно повышать свою самооценку.

Хочу подчеркнуть, что армянский народ всегда чувствовал поддержку международного, всеармянского медицинского сообщества. Эта поддержка была очевидной и неоценимой во время землетрясения 1988 года. Эта поддержка была неоценимой во время Арцахской войны, когда десятки и сотни врачей из Армении, Арцаха и диаспоры добровольно вызвались помочь солдатам и борцам за свободу Арцаха и Армении. Эта поддержка была заметна и неоценима также после установления режима прекращения огня, когда десятки и сотни армянских врачей оказали поддержку представителям социально необеспеченных групп, которые нуждались в медицинской помощи. Много подобных проектов было реализовано в Республике Армения, в Республике Арцах. Однако сегодня я хочу заявить, что мы должны попробовать сделать работу профессионального, медицинского конгресса и международного медицинского сообщества в целом более скоординированной, мы должны суметь организовать эту работу как работу единой команды, единой системы, чтобы суметь превратить энергию в синергию. Чем больше я общаюсь с различными общинами диаспоры в ходе своей работы, тем больше я приятно удивляюсь тому, как много у нас известных профессионалов, в данном случае я хочу отметить специалистов сферы здравоохранения в разных странах мира, которые находятся в эпицентре инноваций в области здравоохранения в качестве авторов, критиков, испытателей, экспериментаторов. И этот потенциал действительно является большой поддержкой для нашей страны, для обеспечения технологического будущего нашей страны, для превращения Армении в технологический центр, в том числе в центр медицинских технологий.

И мы — Республика Армения, правительство Армении, народ Армении, надеемся на это видение, надеемся, что это видение в конечном итоге объединит нас всех на пути к тому, чтобы наша Родина, Республика Армения и Республика Арцах, стали развитыми и состоявшимися странами. И трудно переоценить вашу роль в этом деле. В целом, я хочу сказать, что эта система должна работать во всех профессиональных областях. Да, у нас должно быть армянское сообщество врачей, организованная сеть, у нас должны быть сообщества физиков, математиков, военных, дипломатов, ученых и так далее. И центром всех этих сетей должна стать Армения, и одной из основных платформ деятельности всех этих сетей должна стать Армения. И правительство Республики Армения готово сделать все, чтобы эффективно осуществить этот проект, и недавние изменения в структуре правительства Армении также направлены на решение этих проблем.

Я также приветствую слоган сегодняшнего конгресса “Объединение во имя здоровья”, однако процесс объединения должен касаться также всех других сфер — объединение во имя безопасности, объединение во имя прогресса и объединение во имя окончательной и необратимой победы.

Благодарю и желаю успехов работе конгресса”.

С 1980 года, раз в четыре года, в разных странах мира организуются съезды армянских врачей со всего мира. С 2001 года министерство здравоохранения Республики Армения и Международный комитет армянских врачей (AMIC) договорились проводить Международный медицинский конгресс в Армении и диаспоре соответственно каждые два года. Первый международный медицинский конгресс в Армении состоялся в 2003 году, а затем в 2007, 2011 и 2015 годах.

Как ведущие мировые медицинские центры, так и профессиональные неправительственные организации и специалисты принимают участие как в научных, так и в организационных процессах. С 4 по 6 июля проходят пленарные и профессиональные заседания, семинары и сателлитные симпозиумы, лекции. Конгресс внесет большой вклад в дальнейшее развитие сотрудничества между врачами Армении и диаспоры, а также развитие сферы здравоохранения. В этом году слоганом конгресса является “Армения-Диаспора-Арцах: объединение во имя здоровья”.