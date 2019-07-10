МАГАТЭ признало, что Иран превысил допустимый уровень обогащения урана, предусмотренного ядерной сделкой 2015 года. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Как сообщили ранее местные СМИ, ИРИ может пойти на повышение обогащения уровня урана выше 20%, что в 5 раз больше допустимого предела, предусмотренного договором.

Европейский Союз обеспокоен намерениями Тегерана. Майя Косьянчич, официальный представитель внешнеполитической службы ЕС: “Мы призвали Иран не нарушать договоренности, достигнутые в рамках иранской ядерной программы. Мы настоятельно просим Иран прекратить все действия, которые противоречат соглашению, принятому в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, включая производство низкообогащенного урана, превышающего допустимые нормы”.

Тегеран, в свою очередь, заявляет, что стремится соблюдать ядерную сделку, а его шаги направлены на то, чтобы побудить европейских партнеров к выполнению своих обязательств. Представитель МИД Ирана Аббас Мусави: “Если страны, участвующие в сделке, в частности, европейские, не выполнят свои обязательства, а будут только продолжать вести пустые разговоры, то третий шаг Ирана будет более жестким, решительным и неожиданным”.

Речь идет о снятии экономических и финансовых санкций, введенных ранее СБ ООН, США и Евросоюзом в отношении Ирана, передает Euronews. Однако в прошлом году Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтон из соглашения и восстановлении всех санкций против Тегерана. На решение этой проблемы Иран отводит международным посредникам два месяца.

Теперь Иран начинает обогащать уран выше установленных ядерной сделкой 3,67%. Официальный представитель иранской Организации атомной энергии Бехруз Камальванди 8 июля заявил агентству IRNA, что Иран превысил границу обогащения уже почти на 1% — до 4,5%. В иранском МИД уже заявляли, что Тегеран будет сокращать свои обязательства каждые 60 дней, если участники Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

Однако, как отмечают эксперты, у европейских стран мало возможностей для того, чтобы пойти против позиции США по Ирану. “Практически все европейские компании ушли из Ирана и, несмотря на то, что европейцы много говорят, на деле ничего нет”, — сказал “Газете.Ru” специалист в области европейской безопасности Виктор Мизин. По мнению эксперта, если соглашение рухнет, это не только станет огромной проблемой в отношениях Ирана и стран Запада, но и усилит конфронтацию внутри страны между консерваторами и реформистами. Мизин напомнил, что сегодняшняя ситуация значительно усиливает консервативные силы в Иране, такие, как Корпус стражей исламской революции, который был изначально настроен против соглашения с США.