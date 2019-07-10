Регион Июль 10, 2019 | Автор : admin

Министр обороны РА Давид Тоноян вместе с Чрезвычайным и Полномочным послом Китайской Народной Республики в Армении Тянем Эрлуном и военно-воздушным атташе посольства Китая в Армении, старшим полковником Чжаном Фенхуа 6 июля посетили одно из воинских подразделений республики.

Пресс-секретарь МО РА Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook написал: “Давид Тоноян, посол КНР и военный атташе в сопровождении высокопоставленных офицеров осмотрели в/часть и ознакомились с техникой, подаренной Китаем. Министр Тоноян поблагодарил Китайскую Народную Республику за активное сотрудничество и поддержку”.