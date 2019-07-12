Государство Июль 12, 2019 | Автор : admin

В среду Национальное Собрание на внеочередной сессии с частичными корректировками во втором чтении и полностью приняло законопроект “О представителе Республики Армения в Европейском суде по правам человека”.

Напомним, что инициатива этого законопроекта исходит от правительства. Предлагается пост представителя РА в ЕСПЧ отныне считать государственной административной должностью в аппарате главы Кабинета министров.

Для эффективной деятельности представителя будет создан офис, соответственно упраздняется Управление Минюста по связям с ЕСПЧ.

По предложению депутатов возрастной ценз представителя с 25 повышен до 30 лет с обязательным опытом работы не менее 5 лет.

Закон принят 72 голосами “за” при 21 “против” и 7 воздержавшихся. Картина голосования делает очевидным, что не только оппозиционная фракция “Светлая Армения” сочла неубедительным обоснование необходимости принятия подобного закона, но и некоторые депутаты правящей фракции “Мой шаг”, насчитывающей 88 мандатов.