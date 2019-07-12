Регион Июль 12, 2019 | Автор : admin

Новоназначенный посол Израиля в Армении Элиав Белоцерковский считает убийство армян в Турции в 1915 году самым большим предумышленным убийством XX века.

Посол выразил такое мнение на посвященном 71-й годовщине независимости Израиля приеме в Ереване, коснувшись вопроса журналиста о том, что Израиль не признал Геноцид армян, могут ли быть какие-либо изменения, особенно в том случае, когда посол посетил Мемориал жертв Геноцида армян. “Это была ужасная трагедия, это было самое большое предумышленное убийство XX века и в истории человечества. Евреи, особенно люди, живущие в Израиле, очень активно выступают против этого, и этот вопрос также обсуждался в нашем парламенте”, — сказал посол.

Журналист заметил, что посол не использовал слово “геноцид”, а посол отметил, что это не вопрос поиска слов. Он подчеркнул, что это ужасная трагедия, эту историю следует изучить и обсудить, чтобы такие трагедии не повторялись.

Коснувшись вопроса о том, не будут ли отношения с Азербайджаном препятствовать сотрудничеству, посол отметил, что у Израиля, как и у Армении, есть свои интересы, свои отношения со многими странами, и эти отношения состоят из разных компонентов. Посол посчитал это абсолютно нормальным. “Мы рассматриваем отношения с Арменией, как приоритетные, и будем максимально укреплять их”, — подчеркнул посол.