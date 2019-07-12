Сегодня благодаря цифровым технологиям процесс создания образца печатной графики — эстампа — очень прост. Изготовление же традиционной печатной доски (клише) — дело сложное и трудоемкое. Удивительно, но некоторые художники до сих пор отказываются от “удобств”, которые предоставляют цифровые технологии и предпочитают работать традиционными методами, с использованием опасных кислот, токсичных растворителей и печатных красок на масляной основе. Возможно, что именно в этих долгих и сложных процессах скрыты магия и сущность художественной печати…

С 7 сентября по 7 ноября в Ереване пройдет “II Международная биеннале печатной графики, Ереван-2019”, инициированная организацией “Диалог культур”. Последняя продолжает держать в центре внимания сферу печатной графики и в преддверии второго слета своими программами пытается стимулировать армянских художников и студентов, занимающихся этим видом искусства.

Еще 22 февраля в ереванском кафе Crumbs открылась групповая выставка “20/4”, предваряющая цикл мероприятий ко “II Международной биеннале печатной графики, Ереван-2019”.

В рамках выставки были представлены работы студентов Государственной художественной академии Армении и Национального университета архитектуры и строительства Армении Мери Андреасян, Ани Нерсисян, Асмик Снгрян и Эдгара Согомоняна.

С 25 февраля по 24 марта организация “Диалог культур” также провела 6-й зимний лагерь программы биеннале, в котором приняли участие студентки Государственной художественной академии Армении Милена Адамян и Лилит Минасян. Лагерь подразумевал еженедельные отчетные выставки в формате “Открытая мастерская”, во время которых участницы представили серии своих эстампов. А уже 20 июня, продолжая выставочный цикл, организуемый в кафе Crumbs, здесь открылась выставка “20/3” студенток Государственной художественной академии Армении Аси Манукян, Сирануш Степанян и Арев Фарманян. Отметим, что среди армянских художников, уже зарегистрировавшихся для участия во II Международной биеннале печатной графики, значительную часть составляют молодые творцы и студенты.

В интервью с “РА” основатель организации “Диалог культур”, искусствовед Сона Арутюнян представила подробности ожидаемого мероприятия. По ее словам, Ереванская биеннале печатной графики стала значимым событием не только армянской культурной реальности, но и сумела занять свое место в длинном списке самых престижных аналогичных международных фестивалей.

“Хочу с радостью отметить, что поддержку нашему мероприятию оказали Министерство образования, науки, культуры и спорта РА, Мэрия Еревана, практически все зарубежные посольства, Россотрудничество и др. Нынешняя биеннале выделяется количеством участников: если на прошлую выставку было зарегистрировано 955 участников из 56 стран, то в этом году у нас 1227 заявок из 76 стран. Биеннале будет проводиться во всех залах культурного центра “Ай-Арт”. На торжественное открытие мы пригласили австрийского музыканта Кристиана Шрата: он выступит с концертом, играет на ударном инструменте под названием ханг. На открытии также состоится презентация каталога-альбома “I Международной биеннале печатной графики, Ереван-2017” (на 500 страниц), в который вошли все представленные на ней работы.

Организация “Диалог культур” в рамках Второй биеннале сформировала международное жюри, председателем которого был выбран Матеуш Отреба (Польша). В январе-феврале этого года состоялся первый конкурсный отбор, в результате которого из 1227 участников международное жюри для конкурсного участия отобрало 227 художников с 356 работами.

На открытии II Международной биеннале печатной графики “Диалог культур” представит участникам и гостям мероприятия персональные выставки призеров “I Международной биеннале печатной графики, Ереван-2017” лауреата Первой премии Томаша Винярского (Польша) и лауреата Второй премии Минье Жанга (Китай).

В рамках биеннале пройдут лекции и чтения докладов, презентации, состоятся персональные и групповые выставки армянских и приглашенных мастеров, мастер-классы, посвященные самым разнообразным традиционным, авторским и современным техникам эстапма, которые проведут зарубежные художники. В частности, для наших художников и студентов свой мастер-класс проведет Минье Жанг (один из лучших специалистов в области печатной графики). Мастер-класс по технике “Сухая игла” с 12 по 22 сентября проведет и член жюри биеннале Герберт Майер (Германия). Параллельно с основной, конкурсной демонстрацией работ, мы специально предусмотрели ряд мероприятий, которые не только раскроют все разнообразие графического искусства, но и обеспечат участников теоретическими и практическими знаниями”, — сообщила Сона Арутюнян.

Г-жа Арутюнян также добавила, что первая биеннале нашла широкий отклик среди армянских художников, творческой молодежи и студентов: они с большим интересом посещали выставки, лекции и мастер-классы, проводимые в разных городах Армении. Фактически она стала новой международной площадкой для всех художников-эстампистов. По своему содержанию, формату и поставленным задачам, это мероприятие уникально во всем регионе.

— Основные цели биеннале — изучение современных тенденций в художественной печати, повышение интереса к этой области искусства в местной культурной сфере. В то же время этот уникальный фестиваль — хорошая возможность для эстампистов пообщаться друг с другом, поделиться опытом, а также напитаться новыми творческими идеями и сделать свое искусство узнаваемым на международной арене. В этом привлекательность этого международного форума, который был настолько интересен и успешен, что нашел свое продолжение уже в нынешнем, 2019 году.

Организация “Диалог культур” была основана в 2012 году с целью распространения и популяризации армянского современного искусства как в Армении, так и за ее пределами. За годы своего существования почти треть из порядка 50 своих международных проектов, реализованных в различных сферах искусства и культуры (изобразительное искусство, фотография, музыка, кино и т.д.) организация посвятила изобразительному искусству. Оно, можно сказать, стало одним из ее программных приоритетов. В результате налаженного диалога и сотрудничества с государственными и частными структурами, галереями и профессиональными студиями ряда европейских городов (Бонн, Галле, Фрайбург, Таллин, Арлесхайм, Базель ), для армянских художников, занимающихся художественной печатью, были созданы новые, международные площадки для представления своего творчества. По инициативе организации “Диалог культур” было запущено много долгосрочных проектов, которые позволили армянским художникам работать в хорошо оснащенных печатных мастерских Германии, Эстонии, Швейцарии, используя как традиционные, так и современные техники эстампа. Также в ряде музеев и выставочных залов Европы были организованы персональные и групповые выставки, где армянская графика выставлялась вместе с творчеством местных коллег.