Государство Июль 12, 2019 | Автор : admin

В Мюнхене 9 июля состоялась торжественная церемония, посвященная официальному открытию офиса почетного консульства Республики Армения в Баварии.

Как сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, с приветственной речью выступили почетный консул Армении в Баварии (резиденция в Мюнхене), доктор Кристине Зассе, бывший вице-спикер Бундестага ФРГ Йоханнес Зингхаммер и посол Республики Армения в ФРГ Ашот Смбатян. Коснувшись многовековых отношений между Баварией и Арменией, посол выразил уверенность, что почетный консул будет способствовать дальнейшему углублению и расширению дружеских связей. Посол Армении подчеркнул важность развития экономического сотрудничества с учетом активного вовлечения Баварии в экономику Германии.

Во время мероприятия с исполнением произведений известных армянских и зарубежных композиторов выступил дуэт Konzert Duo Fortezza Корюна Асатряна и Энрике Угарте.

В вечере приняли участие депутаты Бундестага и Ландтага, высокопоставленные представители дипломатического корпуса.