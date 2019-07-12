Президент Республики Армен Саркисян 11 июля в Президентской резиденции принял председателя Европейского Совета Дональда Туска.

Президент Саркисян приветствовал визит Дональда Туска в Армению и выразил уверенность, что он получит большое удовольствие от визита в нашу страну, тем более что Армения — это та страна, которая разделяет европейские ценности.

“Армения не только подписала соглашение с Евросоюзом, но также та страна, которая, в частности, в культурном плане является глубоко европейской и всегда была таковой. Следовательно, более чем естественно, что мы становимся ближе к Евросоюзу. Армения всегда была колыбелью европейских ценностей, начиная от нашей религии, культуры до литературы и музыки”, — отметил А.Саркисян.

Коснувшись отношений Армения-Евросоюз, Президент Республики выразил уверенность, что в ближайшем будущем отношения с Евросоюзом станут еще прочнее и глубже. “У нас есть для этого большой потенциал”, — подчеркнул Армен Саркисян. Он пригласил Дональда Туска посетить Армению также с семьей.

Председатель Европейского совета поблагодарил за теплый прием, отметив, что это его третий визит в Армению. “Я себя чувствую, как дома”, — отметил он.

В ходе беседы Президент Республики и председатель Европейского Совета обменялись мыслями по ряду вопросов повестки Армения- Евросоюз, а также коснулись сотрудничества в разных сферах.