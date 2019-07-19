В данном на днях радио “Свобода” интервью, в числе множества других актуальных вопросов, премьер-министр РА Никол Пашинян коснулся также возможности внесения изменений в Конституцию.

“Я не считаю правильным часто менять Конституцию в стране. И я также считаю, что парламентская система должна получить шанс в Армении, чтобы мы поняли, что это за система. Но в целом 5 июля я констатировал, что есть очень важный и справедливый аргумент: у нас никогда не было получившей легитимного вотума народа Конституции, ее нет у нас и сегодня. Не думаю, что было бы правильно, чтобы правительство или парламентское большинство инициировало конституционные изменения, потому что это может быть истолковано так, будто новые власти теперь хотят перекроить для себя Конституцию, но думаю, что такие общественные инициативы нормальны. Важно, чтобы в Армении была Конституция, за которую люди действительно проголосовали. А в контексте урегулирования ситуации вокруг Конституционного суда также возможны изменения в Конституции”, — сказал премьер.

Тема конституционной реформы в последнее время все чаще муссируется в политических и юридических кругах. Возможность такого развития событий, как стало очевидно, ныне видит и глава Кабинета министров.

Напомним, что первая Конституция Республики Армения была принята 5 июля 1995 года (в бытность первого президента Левона Тер-Петросяна она предполагала президентскую форму правления). Радикальному реформированию Основной Закон страны подвергся по итогам референдума 27 ноября 2005 года (при втором президенте Роберте Кочаряне Армения перешла к полупрезидентской форме правления). И, наконец, референдумом 6 декабря 2015 года (в период правления третьего президента Сержа Саргсяна) были внесены более радикальные изменения — наша страна перешла к парламентской форме правления.

Проще говоря, начиная с 1995 года с интервалом в десять лет, Основной Закон страны подвергался достаточно серьезному реформированию, которое в первую очередь предполагало радикальное изменение системы правления.

Ныне, кажется, появилась необходимость в новых изменениях, чего не исключил и премьер-министр.

Отметим, что к парламентской системе правления Армения перешла совсем недавно и, как отметил господин Пашинян, нужно дать шанс этому формату, дабы понять, что он собой представляет.

При всем этом, пойди Армения путем новых конституционных реформ, какие регулирования вопроса дает принятая в 2015 году ныне действующая и местами достаточно запутанная Конституция РА?

Напомним также, что принятые в 1995 и 2005гг. тексты Основного Закона можно было реформировать исключительно путем всенародного референдума по инициативе Президента РА или Национального Собрания. А вот отдельные положения Основного Закона страны в редакции 2015г. можно менять решением Национального Собрания, даже по инициативе электората при наличии определенного количества подписей.

Так вот, ст. 202 (Принятие Конституции и изменения) подробно представляет следующее:

Конституция и изменения к главам 1-3 (соответственно, Основы конституционного строя, Основные права и свободы человека и гражданина, Законодательные гарантии к экономической, социальной и культурной сферах), 7 (Суды и Высший судебный совет), 10 (Защитник прав человека) и 15 (Принятие, изменение Конституции и референдум), а также к статье 88 (Статус и функции Национального Собрания), в первом предложении части 3 статьи 89 (Национальное Собрание избирается по пропорциональной системе), части 1 статьи 90 (Национальное Собрание избирается сроком на 5 лет), части 2 статьи 103 (представляется перечень конституционных законов, которые должны быть приняты 3/5 голосами депутатов), статьях 108 (О создании расследовательских комиссий НС), 115 (Выражение вотума недоверия премьер-министру), 119-120 (О военном положении и чрезвычайном положении), 123-125 (Статус и функции Президента РА, срок его полномочий и требования к ним, порядок избрания Президента РА), 146 (Статус и функции правительства РА), 149 (Избрание и назначение премьер-министра) и 155 (Вооруженные силы), а также части 4 статьи 200 (Центральный банк выпускает валюту РА — армянский драм) принимаются только посредством референдума. (Ремарки в скобках — Г.С.).

Право инициативы принятия или внесения изменений в Конституцию имеют как минимум одна треть от общего числа депутатов, правительство или двести тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Национальное Собрание принимает постановление о вынесении проекта на референдум как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Изменения к другим статьям Конституции, за исключением статей, указанных выше, принимает Национальное Собрание — как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов. Право на соответствующую инициативу имеют как минимум одна четверть от общего числа депутатов, правительство или сто пятьдесят тысяч граждан, обладающих избирательным правом.

Если Национальное Собрание не принимает проект предлагаемых изменений в Конституции, то последний может быть вынесен на референдум постановлением, принятым как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.

Более того, ст.ст. 1-3 (Республика Армения — суверенное, демократическое, социальное, правовое государство; Власть в Республике Армения принадлежит народу; Человек, его достоинство, основные права и свободы) являются неизменными статьями, что зафиксировано в ст. 203 Основного Закона страны.