Культура Июль 19, 2019 | Автор : admin

Свыше 160 армянских сооружений исследованы в монографии Марии Арсенян “Храмовая архитектура армян на территории Украины”. Как передает Арменпресс со ссылкой на AnalitikaUA.net, книга вышла в свет в издательстве “Дух і Літера”.

Издание содержит колоссальный объем изученных источников (более 450) и охватывает архитектуру армянских храмов на территории Украины в период с IX по ХІХ вв. В ней также определены особенности армянского храмового зодчества, скульптуры, символики и орнаментов.

Автор рассказывает о сооружениях Армении и Украины, подает информацию в эскизах, картах, таблицах и фотографиях. Через призму архитектурных особенностей освещается история Армении и Армянской Апостольской церкви.

По мнению главы Армянского общества культурных связей “АОКС-Украина” Елены Оганесян, книга во многом поможет как исследователям армянской диаспоры Украины самого широкого профиля, так и практикам, занимающимся, к примеру, созданием этно-туристических маршрутов и проектов.