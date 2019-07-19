Появившимся было в начале этой недели надеждам на некоторое снижение напряженности в ирано-американских отношениях не суждено было продлиться долго. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил о “большом прогрессе” в отношениях с Ираном, не уточнив, правда, в чем конкретно. По словам же госсекретаря Майка Помпео, Иран готов к переговорам с США по программе разработки ракет.

“Впервые иранцы заявили, что готовы вести переговоры по их ракетной программе”, — заявил Помпео на встрече кабинета министров. Сидевший рядом президент США Дональд Трамп подтвердил это: “Они хотели бы поговорить, посмотрим, что будет”. Он при этом заверил, что не хочет смены режима в Иране, а просто хочет, чтобы Иран ушел из Йемена.

Возможность переговоров по баллистическим ракетам не отверг министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. В интервью телеканалу NBC News Зариф, однако, отметил, что “переговоры необходимо начать с того, о чем мы уже договорились”, подчеркнув, что если США хотят начать переговоры по баллистической программе, то они “должны прекратить сначала продавать вооружение” странам региона — Саудовской Аравии, Объединенным Арабским Эмиратам и другим союзникам США на Ближнем Востоке — на десятки миллиардов долларов. Зариф заявил, что приток американского оружия “делает регион взрывоопасным”. “В прошлом году Иран потратил в общей сложности 16 миллиардов долларов на свои вооруженные силы. Население страны составляет 82 миллиона человек… ОАЭ с миллионным населением потратили 22 миллиарда долларов. Саудовская Аравия, где проживает менее половины нашего населения, потратила 67 миллиардов долларов, большую часть на американские оружие. Поэтому, если они хотят говорить о наших ракетах, им нужно сначала прекратить продажу всего этого оружия, включая ракеты, в наш регион”, — отметил он. Глава МИД ИРИ также отметил, что Иран открыт для переговоров с США, но только в случае отмены санкций.

Глава МИД ИРИ, из-за введенных СГА ограничений не имеющий возможности свободного передвижения по Нью-Йорку, где он находится для переговоров в ООН, отметил, что Иран может пересмотреть свое решение об обогащении урана “в течение нескольких часов”. На вопрос телеканала, не опасается ли Иран, что “играет с огнем”, Зариф возразил, что это США играют с огнем, выйдя из ядерной сделки. “У нас было соглашение, оно включало меры, если одна из сторон начинает его нарушать… Мы свободно можем прекратить частичное выполнение (сделки), — сказал Зариф. — Мы не будем разрабатывать ядерное оружие. Если бы мы хотели разработать ядерное оружие, мы бы это сделали”. И отметил, что Иран не хочет выполнять требования США о том, чтобы сделка была пересмотрена, поскольку “если начать уступать незаконным требованиям, конца им не будет”.

Помпео ответил выражением готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий. В интервью американской радиостанции KCMO он заявил, что верховное руководство Ирана во главе с аятоллой Али Хаменеи должно принять решение о начале переговоров: “Он (Хаменеи) должен принять решение, что Иран должен стать нормальной страной и присоединиться к сообществу наций вместо того, чтобы продолжать подвергаться остракизму, продолжать быть государством-изгоем и крупнейшим государственным спонсором терроризма, вместо того, чтобы угрожать всему миру своим ядерным оружием и ракетами и вообще вести себя подобным образом. Они должны принять это решение, и если они примут это решение, то президент США Дональд Трамп говорил, что мы готовы сесть с ними за стол и переговорить о том, как осуществить этот переход, как прийти к этому. В конечном счете мы готовы встретиться с ними без предварительных условий, мы надеемся, что они сделают то же самое”.