Уже более 140 стран и международных организаций подписали или изучают возможность подписания соглашения с Китаем о совместной реализации инициативы “Один Пояс, Один Путь” (ОПОП). На данный момент очень успешно осуществляется или уже реализована серия значимых и влиятельных проектов в рамках данной инициативы, которая уже стала крупнейшей международной платформой для международного сотрудничества. Об этом 9 июля на встрече в Пекине с группой армянских журналистов сообщил советник Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Го Чжицзюнь.

Отметим, что представители ряда армянских СМИ с 7 по 16 июля находились с ознакомительным визитом в Китайской Народной Республике по приглашению посольства КНР в Армении — в целях продвижения взаимопонимания, укрепления армяно-китайской дружбы и практического сотрудничества на фоне реализации инициативы совместного строительства “Один Пояс, Один Путь”, а также для ознакомления с экономическими и социальными достижениями Китая, политикой реформы и открытости.

Г-н Го Чжицзюнь, в частности, рассказал о достижениях и развитии Китая, представил международную политику КНР, а также отметил две важнейшие концепции, выдвинутые председателем КНР Си Цзиньпином — “Сообщество единой судьбы человечества” и “Международные отношения нового типа”. Последние базируются на взаимном уважении, справедливости, сотрудничестве и обоюдном выигрыше. “Мы будем стремиться создать мир, где царит долгосрочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность”, — сказал он, подчеркнув в этом контексте важность армяно-китайских взаимоотношений. По его словам, Китай рассматривает Армению как очень важного партнера среди стран СНГ и в рамках реализации проекта “Один Пояс, Один путь”.

“С момента установления дипломатических отношений между нашими странами наши двусторонние отношения сохраняют динамичное развитие. Политическое доверие между нашими странами — это очень важный фундамент для двусторонних отношений, которые непрерывно углубляются. Также непрерывно углубляется и расширяется многоплановое практическое сотрудничество, наполняя двусторонние отношения все новым и новым содержанием. Судя по развитию двусторонних отношений в первом полугодии нынешнего года, можно заметить, что этот год для них обязательно станет годом “большого урожая”. Самый яркий момент года — расширение контактов наших стран на высшем и высоком уровне. В апреле этого года Армению посетила заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Шень Юэюэ, а в мае по приглашению нашей страны Китай с рабочим визитом посетил премьер-министр Армении Никол Пашинян, который принял участие в конференции “Диалог азиатских цивилизаций”. С Николом Пашиняном по отдельности провели встречи председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кэцян. Они достигли очень важных договоренностей по дальнейшему развитию двусторонних отношений и масштабного практического сотрудничества. А в третьей декаде мая Армению посетил министр иностранных дел КНР Ван И. Это был очень важный визит, поскольку глава МИД Китая впервые посетил Армению спустя несколько лет. В рамках этого визита стороны подписали три важных документа: первый — соглашение об отмене визового режима между Арменией и Китаем, второй — соглашение о расширении поставок меда из Армении в Китай, а третий документ — об экстрадиции. По этим трем соглашениям видно, что сферы нашего сотрудничества очень широкие. Можно сказать, что у нас очень широкие совместные интересы”, — сообщил г-н Го Чжицзюнь.

По его словам, хорошие результаты дает и сотрудничество в рамках ОПОП. В частности, непрерывно расширяется масштаб двусторонней торговли между нашими странами, и китайская сторона уже на протяжении многих лет остается вторым крупнейшим торговым партнером Армении.

“В 2018 году в Китае впервые прошла Международная выставка импортных товаров (China International Import Expo-2018. — авт.) На этой выставке участвовали и армянские компании. Особый интерес среди наших граждан вызвал армянский коньяк. И уже можно сказать, что армянский коньяк стал очень яркой визитной карточкой Армении в Китае. Мы надеемся, что наши армянские друзья смогут увеличить поставки армянского коньяка в Китай, что поспособствует экономическому развитию Армении. В ноябре этого года у нас состоится уже вторая Международная выставка импортных товаров, и мы надеемся, что наши армянские друзья будут рассматривать ее как хорошую площадку и возможность для расширения поставок высококачественной армянской продукции в Китай и таким образом продвигать сбалансированное развитие двусторонней торговли. Мы также считаем важным продвигать сотрудничество в области производственных мощностей и инвестиций. Сегодня в Армении развивается строительство ЛЭП и автомагистрали “Север-Юг”, подрядчиками которых являются китайские компании. Мы надеемся, что реализация этих проектов поможет социально-экономическому развитию Армении. Ваша страна имеет преимущества в области развития высоких и новых технологий, а также располагает большим количеством профессиональных кадров. Мы считаем, что у нас открываются большие перспективы двустороннего сотрудничества в сфере цифровой экономики и искусственного интеллекта, а китайская сторона, в свою очередь, будет поощрять китайские компании для ведения бизнеса в Армении- для формирования большего количества флагманских проектов”, — отметил советник Департамента стран Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР. Он также добавил, что обороты набирает и сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах.

— Армения и Китай — две древние цивилизации, и у них есть большой потенциал двустороннего сотрудничества в области культурных обменов, образования, науки и техники, туризма. А концепция многовековой дружбы между нашими народами все больше укореняется в их сердцах. В прошлом году в Армении открылась Армяно-китайская школа дружбы, на открытии которой присутствовал и премьер-министр Армении Пашинян. Мне сказали мои коллеги, что есть очень много желающих поступить в эту школу. Это в полной мере свидетельствует о том, что наша традиционная дружба имеет большую общественную базу. Осенью этого года в Китае состоится министерская конференция “Форум древних цивилизаций”, на которой будет присутствовать и министр иностранных дел Армении. Хочу, чтобы представители армянских СМИ обратили внимание на это мероприятие, поскольку оно во многом поспособствует культурным обменам между нашими странами. Также 7 и 8 сентября, в рамках дней китайской культуры в Армении году состоится знаменательное событие: впервые в вашей стране, в Национальном академическом театре оперы и балета им.Спендиарова выступят артисты Китайской оперы.