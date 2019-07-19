Регион Июль 19, 2019 | Автор : admin

В Константинопольском патриархате Армянской Апостольской церкви 17 июля состоялось Церковное собрание с целью организации процесса избрания 85 патриарха армянской патриархии Константинополя.

Как сообщили в Константинопольском патриархате, заседание вел избранный местоблюститель Патриарха епископ Саак Машалян. В ходе собрания, в котором приняли участие представители общинных и районных органов, были избраны члены инициативного органа.

В результате тайного голосования были избраны 15 членов инициативного органа. Еще два члена были добавлены Патриаршим престолом — старший священник Корюн Фенерчян и иерей Усик Херкелиан. Именно этот инициативный орган будет отвечать за организацию процесса выборов нового патриарха.

Напомним, что в Стамбуле 8 марта на 62 году жизни скончался армянский патриарх Константинопольский Месроп Мутафян. Он занимал пост армянского патриарха Константинополя с 1998 года.

Только после смерти Мутафяна турецкие власти разрешили начать процесс избрания нового патриарха. В начале июля Церковное собрание избрало местоблюстителя патриарха епископа Саака Машаляна, который и будет руководить всем избирательным процессом.