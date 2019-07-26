Вооруженные силы Армении и Арцаха постоянно работают над повышением боеготовности, проводят учения и приобретают вооружение.

Это, как отметил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян в ходе обсуждений на тему “Последние тенденции карабахского урегулирования” в аналитическом центре “Орбели”, перманентный процесс, ибо “мы считаем, что постоянное повышение боеготовности является лучшим гарантом сохранения мира”.

Он отметил, что последние 1-1,5 года, если не считать кратковременные обострения, которые нельзя даже считать классическими, ситуация на линии соприкосновения стабильная. Это, по его словам, результат договоренностей между главами государств, выравнивания баланса сил и активизации инженерных работ. В целом наблюдаются сравнительно продолжительные спокойные этапы, что позволяет армянским сторонам заняться непосредственно боевой подготовкой.

Вместе с тем, отметил Ованнисян, наблюдается рост интенсивности проведения азербайджано-турецких учений или демонстрация активности, более широкое их освещение. С азербайджанской стороны также идет процесс приобретения вооружений, сохраняется агрессивная риторика. Все это свидетельствует о том, что, несмотря на продолжительный период относительно низкой напряженности, ВС Азербайджана продолжают готовиться к боевым действиям.

Пресс-секретарь МО РА сообщил, что во время встреч с международными посредниками по урегулированию азербайджано-арцахского конфликта армянская сторона поднимает вопрос о своем праве на применение превентивных мер в случае возникновения реальной угрозы со стороны Азербайджана. Этот вопрос, по его словам, неоднократно обсуждался во время встреч министра обороны Армении с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Но это не тот вопрос, на который медиаторы могут дать ответ. Они просто выслушивают представляемую позицию.