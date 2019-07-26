“Воплоти свои мечты” (от англ. Build your dreams) — так расшифровывается аббревиатура BYD Company Ltd, крупнейшего технологического предприятия Китая, одна из производственных баз которого находится в Сиане. Именно туда свой очередной визит совершила делегация армянских журналистов. В настоящее время группа BYD охватывает четыре основных блока: автомобили, железнодорожный транспорт, новые источники энергии и электроника, причем с упором на создание новых решений в области нулевых выбросов. Мы побывали на заводе по производству автомобилей и ознакомились с полным циклом производства.

Отметим, что BYD предлагает широкий выбор автомобилей различных классов: седаны, кроссоверы, электромобили, гибриды и даже электрогрузовики, электрофургоны и электроавтобусы. Последние, работающие от батарей, компания поставляла на зарубежные рынке, в том числе в США и Европу. По китайским дорогам ездит уже более миллиона современных электрокаров BYD. Это выгодно не только для компании, которая их выпускает, но и для Китая в целом, страдающего от загрязненного воздуха. Вообще ориентированность Китая на экологию, в том числе и производство “чистых” автомобилей, — это важная составляющая госполитики, направленной на улучшение экологической ситуации в стране.

Еще одно стратегическое направление развития BYD- строительство систем городского монорельсового транспорта, что очень выгодно для небольших городов, которые не могут себе позволить построить дорогостоящее метро. Монорельс BYD мы увидели на заводе в Сиане, что натолкнуло на мысль о возможности использовать китайский опыт в Армении: BYD вполне может помочь нашей стране в разработке программы по внедрению монорельсовой системы, что станет хорошей альтернативой очень затратному строительству новых станций метро и поможет решить транспортную проблему в весьма компактном Ереване.

По заверениям BYD, строительство линии монорельса требует в пять раз меньше вложений и в три раза меньше времени, чем строительство аналогичной линии метро.

Еще одна интересная и актуальная наработка BYD — электрический мусоровоз, который может экономить оператору мусороуборочной техники до $13 тыс. в год. На одной полной зарядке мусоровоз может проезжать 122 км (эту машину компания представила на выставке в Калифорнии в 2017 году). Пока электромобили — удовольствие не из дешевых, но, учитывая небольшие размеры Армении, наличие атомной станции и ГЭС, вполне можно задуматься над инвестициями именно в область “чистой” энергии, хотя бы пока для нужд Еревана.

Древняя столица Поднебесной

Сиань (административный центр провинции Шэньси, расположенной в Северо-Западном регионе Китая) не только важный и промышленный центр Китая. Это еще и город с древнейшей культурой: его возраст насчитывает более 3100 лет. Он был столицей китайского государства на протяжении нескольких тысячелетий в периоды правления величайших императоров из династий Чжоу, Цинь, Хань, Суй и Тан. Сиань богат своими уникальными достопримечательностями: здесь находится Исторический музей провинции Шэньси (где хранится большая коллекцию древностей), хорошо сохранившаяся средневековая Городская стена, Большая пагода диких гусей (ей 1500 лет), а также Мавзолей императора Цинь Шихуанди и его знаменитая Терракотовая армия.

Посещение последней достопримечательности оставила неизгладимое впечатление на армянских журналистов. В ходе ее посещения нам рассказали об исторической и культурной ценности гробницы великого правителя и обнаруженных в ней реликвий, ознакомили с историей раскопок Терракотового войска, а также с работами по его сохранению. Комплекс гробницы императора Цинь Шихуанди первым из достопримечательностей Китая был включен в Список мирового наследия ЮНЕСКО в 1987 году. Знаменитые Терракотовые статуи были захоронены вместе с первым императором династии Цинь — Цинь Шихуанди в 210-209 годах до н.э. Древний памятник был обнаружен в 1974 году совершенно случайно местными крестьянами во время бурения колодца. За время со дня находки из-под земли там извлекли почти 10 тысяч статуй, из которых восстановлена пока только пятая часть. Среди уникальных терракотовых воинов — полноразмерные статуи пехотинцев, стрелков и всадников с лошадьми, колесницы. Рост воинов — от 1.6 до 2 метров, а вес — 130-160 килограммов. Фигуры воинов являются настоящими произведениями искусства, поскольку создавались вручную и с использованием уникальных методик. Ни один воин терракотовой армии не похож на другого: каждый имеет свои черты и выражение лица, не говоря уже о четко воссозданных пропорциях человеческого тела. Сделаны воины из терракоты — красной или желтой глины: нижняя часть статуи — монолит, на котором закреплено полое туловище. После придания необходимой формы статуи обжигались и покрывались специальной органической глазурью, поверх которой наносилась краска. Как и в каких условиях в древние времена обжигались такие большие статуи — загадка для ученых. Равно как и железное оружие воинов, хромированное и не потерявшее своей остроты и блеска. Дело в том, что сплав с хромом был разработан в 20-х годах прошлого столетия…

Согласно великому китайскому историку Сыма Цяню, огромное количество драгоценностей и изделий ремесленников было захоронено вместе с императором. Также с императором были заживо погребены 48 его наложниц. Гигантский погребальный курган императора находится неподалеку от Терракотовой армии и пока еще не раскопан. Это целый подземный город, вырытый на глубине от 70 до 120 метров. В центре его находится мавзолей императора, а вокруг него — еще более 500 мавзолеев его придворных и слуг. Так что у китайских ученых и археологов впереди еще много работы и новых открытий.

На родине большой панды

Последняя остановка армянских журналистов была в красивейшем городе Чэнду (провинция Сычуань). Сычуань называют “благословенным краем”. Будучи одним из истоков китайской цивилизации, Сычуань с незапамятных времен был центром цивилизации верховья реки Янцзы. Сегодня провинция является экспериментальной зоной системного стимулирующего всестороннего инновационного преобразования, утвержденной центральным комитетом партии КНР, новым районом развития природных богатств государственного значения. В провинции есть 130 ключевых лабораторий государственного и провинциального уровня, 224 научно-исследовательских центра инженерных технологий, 21 зона высокотехнологичного промышленного развития, 93 научно-технических парка сельского хозяйства, 16 экспериментальных зон устойчивого развития и 78 международных баз сотрудничества в области науки и техники. Сычуань также является одной из трех основных общенациональных баз производства энергетического оборудования и одной из известных баз электронной информационной индустрии. Правительство Китая придает большое значение развитию и активной интеграции провинции в национальную стратегию строительства “Один пояс, Один путь”.

В Чэнду армянские журналисты посетили уникальное сооружение — древнюю ирригационную систему Дуцзянъянь на реке Миньцзян, построенную в 256 г. до н.э. Автором этого крупномасштабного проекта является правитель Ли Бинг царства Цинь. До настоящего времени это самый старый, единственно сохранившийся и грандиозный проект по сохранению воды в мире без дамбы. Дуцзянъянь — это великое чудо древней китайской инженерной технологии по охране водных ресурсов, самое главное это то, что построенная более 2200 лет назад плотина существует до сих пор и приносит значимую пользу.

Делегация также побывала в Музее “Тростниковая хижина Ду Фу” (место жительства одного из самых известных китайский поэтов династии Тан Ду Фу).

В Чэнду журналисты ознакомились и с новым районом Тяньфу и эко-проектом “Зеленые дороги Тяньфу” по озеленению и созданию инфраструктуры для пешеходов, любителей спорта и так далее. В рамках “зеленых дорог” в Чэнду планируется создать самую большую по масштабам экологическую трехуровневую систему: 1920 км региональных, 5380 км городских и 9630 км общественных зеленых дорог.

Еще одна интересная экскурсия состоялась в Международный выставочный центр Западного Китая. Его общая площадь составляет 570 тысяч кв. м. Это постоянное место для проведения на западе Китая разных выставок и ярмарок, важная площадка для коммерческой деятельности высокого уровня и международного обмена на основе инициативы “Один пояс, один путь”. Здесь, в выставочном центре, армянская делегация встретилась с заместителем заведующего канцелярии по иностранным делам провинциального комитета КПК Шэнь Чао, заместителем генерального директора Сычуаньской международной выставочной корпорации Ван Хуэйцзюнь и другими официальными лицами. Они представили армянским журналистам крупнейшую Международную ярмарку Западного Китая (МЯЗК), которая проходит раз в два года. На основе МЯЗК создана важная платформа для участия западной части КНР в совместном строительстве ОПОП и для углубления обменов со странами по всему миру. На это масштабное мероприятие, организуемое и координируемое правительством Китая, пригласили и Армению: 18-я МЯЗК пройдет в Чэнду в третьей декаде сентября 2020 года. В 17-й МЯЗК, которая прошла в сентябре 2018 года, приняли участие более 100 тысяч гостей и бизнесменов, в ходе которой было подписано 808 инвестпроектов, однако нашей страны на этой выставке никогда не было…

Шэнь Чао на встрече с нами сказал, что визит армянских журналистов в Китай будет иметь позитивное значение для углубления взаимопонимания и развития сотрудничества между Китаем и Арменией. “Правительство нашей страны уделяет большое внимание сотрудничеству Армении и Китая, которое станет глубже и масштабнее”, — отметил Шэнь Чао, выразив надежду и на сотрудничество Сычуаня и Армении. В свою очередь заместитель гендиректора Сычуаньской международной выставочной корпорации Ван Хуэйцзюнь рассказала о “благословенном крае” Сычуань, и отметила, что “расстояния только сближают людей”. Она выразила надежду, что армянские журналисты полюбят этот край, представят и откроют его для Армении. Она искренне пригласила наших бизнесменов на очередную ярмарку, которая может открыть прекрасные перспективы для взаимовыгодного сотрудничества двух наших стран. “Надеюсь, что ваши компании примут участие и в 18-й ярмарке 2020 года, и мы вас увидим”, — сказала г-жа Ван Хуэйцзюнь.

С Китаем армянская делегация “попрощалась” в Центре изучения и разведения Большой панды в Чэнду. Панды, меланхолично пережевывающие бамбук или овощи, неспешно перемещающиеся по вольеру, чтобы найти место для сна на земле, помостах или на деревьях, в самых разнообразных позах — это незабываемое зрелище, вызывающее неподдельный восторг у тысяч посетителей центра. Сычуань — родина этого очаровательного животного, которое появилось здесь 8 миллионов лет назад! В прошлом веке панд чуть было не уничтожили: их убивали за красивый мех, вырубали бамбуковые леса, и обладающие нежной психикой панды не могли нормально размножаться. Власти Китая положили этому конец, и теперь панда — национальное достояние, за убийство которой полагается смертная казнь!

Центр изучения и разведения Большой панды в Чэнду — это известная в мире база по защите большой панды, научно-исследовательская база по ее разведению, а также общественно-образовательно-туристическая база, занимающая площадь в 1 квадратный километр. Центр был открыт в 1987 году, и тогда на базе было всего шесть спасенных больных и голодных панд, численность которых на основе технических новшеств удалось в разы увеличить. За годы работы центра на свет появились 176 особей. В парке есть музей, реабилитационный центр для пострадавших животных, инкубатор для новорожденных и вольеры для панд разного возраста. Причем не только бамбуковых медведей, но и красных (или малых) панд. Кстати, панды, родившиеся за пределами Китая (в зоопарках) являются собственностью Китая.

Ереван — Пекин — Сиань — Чэнду — Ереван