Первый официальный визит министра иностранных дел Армении в Грузию заложит еще один кирпичик в фундамент дружбы между двумя странами. Об этом глава МИД Армении Зограб Мнацаканян заявил во время встречи со своим грузинским коллегой Давидом Залкалиани в Тбилиси.

Подводя итоги переговоров на совместной пресс-конференции, Зограб Мнацаканян выразил глубокую благодарность своему коллеге Давиду Залкалиани и заявил, что в течение года у них было много поводов общаться друг с другом и обсуждать многие вопросы повестки дня. “У нас никогда не было проблем с общением и непосредственностью, и я очень благодарен Давиду за этот стиль работы. И теперь проходит мой официальный визит в Грузию, что является хорошей возможностью для нас, чтобы подвести итоги нашей двусторонней повестки дня. Я хочу подчеркнуть наше удовлетворение довольно высокой динамикой наших отношений, контактов, нашего сотрудничества. Наши премьер-министры ведут очень активный диалог друг с другом. Было несколько взаимных визитов. Наши президенты очень активно общаются друг с другом. Несколько недель назад состоялось заседание межправительственной комиссии, которое было достаточно информативным и обширным. Стороны коснулись многих вопросов и сотрудничества во всех сферах. Как правительства, мы также стремимся расширять все контакты в сфере бизнеса и в рамках гражданского общества”, — подчеркнул глава МИД Армении.

Он назвал очень важной межпарламентскую платформу для сотрудничества. “Мы пытаемся внести свой вклад в активный диалог и сотрудничество на уровне ответственных представителей внешнеполитических ведомств”, — сказал Мнацаканян, отметив, что ждет Давида Залкалиани с ответным визитом в Армении.

“Все это выражает серьезность наших намерений и ответственность, как двух соседних государств, двух народов, которые имеют основанные на исторических ценностях многовековые отношения, для продвижения этих отношений на благо наших народов, наших стран, но также, что самое важное, укрепления нашего регионального сотрудничества и безопасности, что является для нас очень важным вопросом”, — отметил армянский министр.

По его словам, стороны также обменялись мнениями и подходами по различным вопросам, связанными с региональной безопасностью: “К сожалению, в регионе все еще есть неурегулированные конфликты. Мы подтвердили нашу приверженность урегулированию конфликтов исключительно мирным путем, отметив также понимание того, что каждый конфликт имеет свои особенности и свой переговорный формат, в рамках которого протекает мирное урегулирование. Мы подтвердили наши намерения поддерживать процессы мирного урегулирования конфликтов в рамках сформировавшихся переговорных форматов”.

Мнацаканян отметил также “очень хорошее сотрудничество на многих международных платформах”, которое Ереван и Тбилиси намерены совместными усилиями углублять. “Мы долго обсуждали другие вопросы повестки дня и продолжим обсуждение в течение дня. Вы уже видели, сколько времени требуется, чтобы выразить то, что мы обсуждали, что еще раз показывает, насколько широк круг вопросов, объединяющих нас — Армению и Грузию”, — сказал Зограб Мнацаканян.

Глава МИД Грузии Давид Залкалиани также подчеркнул приоритетность и актуальность для двух стран развития и укрепления армяно-грузинских отношений. Официальный визит министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна показывает важность армяно-грузинских отношений и подчеркивает, “какое большое значение мы придаем нашим отношениям и их развитию”, сказал он.

Залкалиани отметил, что беседа с Зограбяном была весьма содержательной. Стороны обсудили основные вопросы двусторонней повестки, а также сотрудничество в рамках многосторонних форматов. Он подчеркнул важность торгово-экономических отношений между Арменией и Грузией, одновременно указав на значительный рост числа визитеров из Армении в Грузию. Это, по его мнению, способствует еще большему сближению между странами. “Важно сохранение позитивной динамики. Исторически между нами сложились дружеские крепкие отношения, и их дальнейшее развитие актуально и приоритетно”, — подчеркнул Залкалиани.

В тот же день министр иностранных дел Армении встретился с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе, с которым обсудил ряд вопросов двусторонней повестки. Собеседники выразили убежденность, что дальнейшая активная работа будет способствовать укреплению и расширению сотрудничества между дружественными странами по целому ряду направлений. Зограб Мнацаканян и Мамука Бахтадзе выразили удовлетворенность высоким уровнем торгово-экономических отношений, отметив, что для развития этих связей необходимо приложить совместные усилия для использования имеющегося большого потенциала и что реализация новых региональных программ поможет динамичному развитию взаимовыгодных торгово-экономических связей между Арменией и Грузией.

Глава МИД Армении и премьер-министр Грузии положительно оценили эффективное сотрудничество двух стран в международных структурах. В контексте 10-летия программы ЕС “Восточное партнерство” стороны обменялись мнениями по поводу будущего этой инициативы и шагов, направленных на расширение сотрудничества в данном формате.

В ходе обмена мнениями по поводу региональных вопросов стороны подчеркнули необходимость мира и стабильности на Южном Кавказе, а также важность дальнейшего сотрудничества Армении и Грузии в этом направлении. Зограб Мнацаканян и Мамука Бахтадзе высоко оценили связующую роль армянской диаспоры в деле укрепления отношений между двумя дружественными народами. Глава МИД Армении выразил признательность властям Грузии за заботливое отношение к армянской общине.