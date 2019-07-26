Регион Июль 26, 2019 | Автор : admin

Главный уполномоченный по делам диаспоры при премьер-министре РА Заре Синанян на этой неделе встретился с заместителем министра иностранных дел РФ, госсекретарем Григорием Карасиным.

Как сообщили в пресс-службе офиса главного уполномоченного, в начале встречи Григорий Карасин отметил, что Россия является многонациональной страной, народы которой живут в условиях межэтнической солидарности, что очень важно для России. Также было отмечено, что власти РФ хотят, чтобы эта солидарность была твердой и стабильной. Карасин отметил, что армяне являются частью многонационального российского государства и очень активны в политической, культурной, социальной и экономической сферах.

Заре Синанян отметил, что армянская община России имеет большой потенциал, и армянская сторона будет рада, если армяне, полностью интегрированные в российское общество, смогут участвовать в развитии России и в то же время сохранить свою национальную идентичность.

Главный уполномоченный по делам диаспоры представил заместителю министра иностранных дел России основные цели и функции возглавляемого им офиса, основные направления работы с диаспорой, в том числе с армянской общиной России. Синанян сказал, что провел большое количество встреч и будет часто посещать Россию в виду многочисленности и географического распределения армянской диаспоры в РФ.