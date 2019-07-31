По приглашению Комитета Ай-Дат Австралии с рабочим визитом в Австралии находится делегация, возглавляемая министром иностранных дел Республики Арцах Масисом Маиляном.

В составе делегации — депутат Национального Собрания Республики Арцах, представитель Центрального комитета Армянской революционной федерации “Дашнакцутюн” (АРФД) Арцаха Давид Ишханян. В рамках визита запланирован ряд встреч с государственными, политическими и общественными деятелями Австралии, а также армянскими организациями диаспоры и представителями духовенства.

Делегация Арцаха 28 июля встретилась с главой Австралийской и Новозеландской епархий Армянской Апостольской церкви архиепископом Айказуном Наджаряном. В тот же день в Армянском культурном центре Сиднея состоялась встреча членов делегации с представителями армянских молодежных организаций, в ходе которой Масис Маилян представил достижения в процессе строительства в Арцахе независимой и демократической государственности. В этом контексте министр подчеркнул важное значение вклада армянской диаспоры в реализацию программ по развитию второго армянского государства. На встрече были затронуты процессы международного признания Арцаха и мирного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Затем Масис Маилян и Давид Ишханян ответили на многочисленные вопросы участников встречи.

Делегация Арцаха 29 июля провела встречу в Сиднее, в резиденции главы Австралийской и Новозеландской епархий Армянской Апостольской церкви, с предводителями Армянской Апостольской, Армянской Католической и Армянской Евангелистской церквей Австралии, а также с руководителем Армянской Миссионерской Ассоциации Австралии. Масис Маилян отметил важность встреч в подобном формате, которые позволяют обменяться мнениями по вопросам расширения связей армянской общины Австралии с Арцахом и реализации совместных программ.

В тот же день члены делегации Республики Арцах посетили “Общенациональную гимназию Аршак и Софи Галстаун (Галустян)”, где ознакомились с условиями и деятельностью учебного заведения. В честь членов делегации в гимназии было организовано праздничное мероприятие, на котором с приветственным словом выступили глава МИД Республики Арцах Масис Маилян и депутат Национального Собрания Давид Ишханян. Делегация посетила также гимназию “Александр” Армянского всеобщего благотворительного союза.

В офисе Австралийского комитета Ай Дат тот же день состоялась встреча с членами Комитета, в ходе которой стороны обсудили предстоящие совместные программы. Вечером с участием руководителей порядка двух десятков армянских организаций и религиозных лидеров Австралии в зале гимназии “Аршак и Софи Галстаун” состоялся торжественный прием.

Приветствуя делегацию, представители армянской общины выразили готовность и впредь последовательно оказывать поддержку развитию и укреплению Республики Арцах. В ходе мероприятия Масис Маилян и Давид Ишханян коснулись вопросов внешней и внутренней политики Арцаха, а также отметили важность углубления связи Родина-Диаспора.