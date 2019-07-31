Ознакомление с проблемами сферы культуры, обсуждение способов повышения осведомленности о культурной политике с представителями сферы, стимулирование инициативности и вовлеченности творческих деятелей в культурные программы…

Эти и другие вопросы стояли на повестке совершенного 26 июля рабочего визита в Лорийскую область замминистра образования, науки, культуры и спорта РА Араика Хзмаляна и его помощника Давида Даниеляна. Как сообщили “РА” из пресс-службы Министерства образования, науки, культуры и спорта РА, в рамках визита Араик Хзмалян и Давид Даниелян встретились с губернатором Лори Андреем Гукасяном, представителями областной администрации, и обсудили культурные программы сотрудничества.

Замминистра Хзмалян отметил важность таких совместных программ, реализация которых сделает общины узнаваемыми, будут интересны как для местных жителей, так и туристов и зарубежных творческих деятелей.

“Мероприятия, реализуемые в общинах, не должны иметь чисто местечковое значение. В сотрудничестве с областной администрацией и общинами области мы должны изменить направленность и логику культурной политики. Наша цель в том, чтобы каждая община имела бы свой стиль, отличительные особенности, что не только сделает узнаваемыми культурные ценности общин, но и станет стимулом для экономического развития. Область имеет удивительную культурную сокровищницу и нуждается в том, чтобы о ней знали бы в мире”,- отметил Ара Хзмалян. В свою очередь губернатор Лорийской области Андрей Гукасян, в первую очередь, подчеркнул необходимость деятельности и функций очагов культуры.

“Лори богат не только памятниками истории и культуры, но и культурными очагами, которые продолжают работать по законам “старого времени” и уже не представляют интереса для современного поколения. Следовательно, им нужно придать новое дыхание”, — отметил А.Гукасян.

Стороны также коснулись информационно-маркетинговой политики, необходимости привлечения инвестиций в сферу культуры.

Замминистра Ара Хзмалян также совершил обход Ванадзорского государственного драматического театра им. О.Абеляна, ознакомился с состоянием здания театра, встретился с его сотрудниками. В рамках этой встречи были обсуждены вопросы, связанные с ремонтом и творческой работой театра. А.Хзмалян предложил реализовать конструктивные проекты, найти грани для взаимного творческого сотрудничества не только с областной культурной средой, но и столицей.

В рамках визита также состоялась встреча с руководителем общины Ванадзор Мамиконом Асланяном, на которой был обсужден ряд вопросов- об организации в городе культурных мероприятий, разработке и реализации соответствующих проектов.

Затем в медиа-центре телекомпании “Лори” деятели культуры Ванадзора обсудили с замминистра проблемы культурной сферы Лорийской области. Прозвучал ряд предложений, связанных с активизацией культурной жизни области и осуществления соответствующих программ.