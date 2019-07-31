Регион Июль 31, 2019 | Автор : admin

Так назвал Армению в транслированном греческой службой CNN 3-минутном репортаже Костас Платакос. Журналист исследует ИТ-индустрию Армении, представляя технологические разработки и достижения страны от начинающих компаний до современных инновационных центров, расположенных в отдаленных областях.

Основная цель визита — 23-й Всемирный конгресс IT (WCIT), который пройдет в Ереване в октябре. Этот репортажа стал возможным благодаря совместным усилиям о/о “Европейские друзья Армении” (EuFoA) и WCIT 2019. Последний недавно организовал медиа-тур для европейских журналистов — с целью привлечения внимания международных СМИ к IT-сектору Армении, обладающему большим потенциалом.

World IT Forum 2019 пройдет в Ереване 6-9 октября — под патронатом и при поддержке правительства Армении. World IT Forum был основан Всемирным альянсом информационных технологий и услуг. Конференция организована Союзом предприятий передовых технологий.