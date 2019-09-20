Министр обороны Армении Давид Тоноян усмешкой отреагировал на бравурное заявление азербайджанского, так сказать, “коллеги” Закира Гасанова о том, что Азербайджан “на поле боя скажет свое слово” в ответ на высказывание премьер-министра РА Никола Пашиняна о том, что “Арцах — это Армения”. “Мы мечтаем об этом. И это сбудется в ближайшее время“, — заявил Гасанов.

“Мечтать не вредно, пусть помечтает, наверное, воодушевился”, — сказал Тоноян, комментируя по просьбе журналистов этот выпад азербайджанской стороны. “Мне нечего добавить к моему заявлению о применении наших Вооруженных сил и наших намерениях. Вероятно, это заявление воодушевило противника”, — отметил Давид Тоноян, выразив удивление вопросом о готовности армянской стороны принять вызов Гасанова: “Удивляюсь, что сомневаетесь”.

Мы в способности ВС Армении и Арцаха провести “действия для принуждения противника к благоприятным для нас условиям” не сомневаемся. Азербайджанцы не раз убеждались, что без помощи извне успехов на поле брани с армянскими сторонами им не достичь. В начале ХХ века Арцах им подарили российские большевики, в конце 1980-х- начале 1990-х годов Советская армия вместо того, чтобы защищать мирное армянское население Сумгаита, Баку, Кировабада и многих других населенных пунктов Азербайджанской ССР от зверских этнических чисток и актов геноцида, помогала по приказу руководства СССР азербайджанским боевикам и омоновцам изгонять (убивать, грабить) армянское население из Шаумяна, Геташена и других районов Арцаха. И в апреле 2016-го не обошлось без одобрения новой широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха по меньшей мере одной из влиятельных внешних сил. Однако Баку в очередной раз пришлось слезно умолять Москву о “спасении”. Так что, напрасно Гасанов пытается вызвать у азербайджанской общественности иллюзию победоносного апрельского шествия ВС Азербайджана и “бегстве армян, обратившихся за помощью к России”. Можно привести не одно высказывание серьезных, а не напичканных азербайджанскими нефтедолларами, российских экспертов, свидетельствующих о панических звонках из Баку в Москву и об “остановке Москвой контрнаступления армян”. Позволю себе привести цитату из одного из интервью Давида Тонояна: “Советую азербайджанской стороне не быть настолько уверенной в том, что она контролирует вопрос эскалации военной ситуации. То есть не будет так, что посредникам удастся убедить армянскую сторону приостановить ответные карательные действия при возобновлении азербайджанской стороной боевых действий, проведении Баку даже ограниченной по масштабам военной операции. При повторении сценария апрельской агрессии 2016 года армянская сторона может и не воздержаться от “соблазна” применения всего имеющегося у нее арсенала для решительного и масштабного противодействия противнику”.

Что же могло вызвать у Гасанова приступ воодушевления? Успешно проводимые ВС Азербайджана, порой вкупе с ВС Турции, бои с тенью, то бишь масштабные военные учения, которые, несмотря на очевидные нарушения условий Венского документа ОБСЕ о мерах укрепления доверия и безопасности, не оповещении в положенные сроки о планируемых военных учениях с привлечением десятков тысяч человек, не удостаиваются даже устного осуждения или предупреждения со стороны международного сообщества? Быть может, открытие в Азербайджане представительства израильской компании Israel Aerospace Industries LTD? Эта компания активно сотрудничает с Азербайджаном, в частности, у нее Азербайджан купил беспилотник “Harop” и другое оборудование. Кстати, Israel Aerospace Industries, IAI является одной из ведущих технологическо-промышленных компаний Израиля и занимается производством авиатехники и авионики, приборов и оборудования для космических спутников, связи и разведки, один из ведущих в мире разработчиков и производителей БПЛА, некоторые из них не имеют аналогов в мировой практике авиастроения.

А может дело в радости по поводу потепления в российско-турецких отношениях, из чего Баку рассчитывает сорвать свой куш? Или в заинтересованности ряда стран-членов ОДКБ не только продавать оружие Азербайджану, угрожающему войной их союзнику по блоку — Армении, но и видеть его в рядах Организации, хотя бы в статусе наблюдателя или партнера? Завотделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заверяет, что “Азербайджан на данный момент не рассматривает участие в ОДКБ в какой-либо форме, в том числе в качестве наблюдателя”. Примечательно, однако, что именно в период ратификации Национальным Собранием Армении протоколов о внесении изменений в Устав ОДКБ, в т.ч. о введении статуса партнера Организации и развернувшейся дискуссии о приемлемости-неприемлемости для Армении наделения Азербайджана статусом наблюдателя или партнера и возможностях блокирования подобного поворота события, Баку посещает государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась, который с января 2020 года вступит в должность генерального секретаря ОДКБ, и руководитель Администрации президента Азербайджана Рамиз Мехтиев, поздравляя его по этому случаю, выражает уверенность в том, что в период работы на этом посту дружественные отношения между Азербайджаном и Беларусью будут развиваться. И не только с Беларусью, любезно продающей Азербайджану наступательное вооружение, но и с Россией и другими странами-членами ОДКБ Азербайджан будет продолжать флиртовать с целью минимизации влияния Армении в Организации.

Все это имеет место быть, однако не имеет никакого отношения к персоне Гасанова, которого сами азербайджанцы называют “дважды дезертиром, взяточником-военкомом” и бравада которого обусловлена желанием доказать всем свою, как выражаются психологи, “неповторимую самость”: “Испытывая неприязнь к растерянности, неподготовленности, неожиданности, неуверенности в себе и внезапности, она (бравада), при встрече с неопределенностью, мгновенно надевает маску уверенности, решительности и ответственности”. До поры до времени…