C 20 по 22 сентября в Москве пройдет Международная научная конференция “Национальная классика в мировом художественном контексте. 150-летним юбилеям Комитаса и Ованеса Туманяна посвящается”. Ее организаторами выступают Российская и Ново-Нахичеванская Епархия Армянской Апостольской церкви и Центр арменоведения.

Подробности о грядущей конференции нам представила ответственная за Центр арменоведения Епархии, старший научный сотрудник Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, кандидат филологических наук Бурастан Зулумян.

— Бурастан Сергеевна, хотелось бы узнать Ваше мнение о значении ожидаемой Международной конференции, и вокруг каких тем будет идти профессиональный разговор? Насколько велик интерес зарубежного научного сообщества к наследию Туманяна и Комитаса и с чем именно он связан?

— Планируемая конференция переросла свои границы. Поначалу предполагалось провести две конференции — по Ованесу Туманяну и по Комитасу по отдельности. Но, объединив, мы получили новое качество: расширился масштаб, изменился теоретический ракурс. Формула — “Национальная классика в мировом художественном контексте” — дала импульс конференции, сфокусировала внимание не только на значимости классики и классиков, как выдающихся творцов и личностей в жизни народа, но и вывела их творчество за границы национального бытия.

Новые грани раскрываются в темах нашей конференции. Интерес был огромен, заявок много. Я хочу, пользуясь случаем, попросить прощения у всех, кого мы не смогли охватить в рамках нашей конференции. Все желающие могут прислать статьи в сборник, который мы опубликуем по итогам конференции. А также поблагодарить наших соорганизаторов: Первопрестольный Святой Эчмиадзин, Институт мировой литературы им. А.М.Горького РАН, Институт литературы им. М.Абегяна НАН РА, Институт искусств НАН РА, руководство Московской государственной консерватории. Особо отмечу постоянную деятельную помощь Вардана Геворковича Деврикяна, директора института литературы им. М.Абегяна, и Анну Асатрян, заместителя директора Института искусств.

— Комитас и Туманян — две масштабные личности, две вселенные. Кто для Вас каждая из этих фигур, внесших огромный вклад в отечественную культуру. Есть ли “белые пятна”, мало известные страницы, связанные с деятельностью или наследием этих двух великих армянских деятелей?

— Есть некий знак в том, что они — Туманян и Комитас — родились в тот же год. Культура, накопив потенциал, нуждается в творце, который выведет на новый уровень, обобщит духовные силы народа, создаст новое качество культуры. И Туманян, и Комитас выполнили сходную функцию: объединили народное и литературное, классическое, книжное и фольклорное. Их творчество, будучи высоким классическим искусством, сложное и философское, глубокое и метафоричное, благодаря гармонии, совершенству и множественности смыслов, стало понятно и близко всем. По сути, Комитас и Туманян — символы национальной идентичности, выразившие дух и душу народа.

И истинный масштаб их подвига только сейчас все более и более раскрывается. Комитаса уже исполняют во всем мире, в Токийской консерватории, например, ввели специальный предмет по изучению наследия Комитаса. Я литератор, и так или иначе мои интересы пересекаются с Туманяном. И, хотя я непосредственно занимаюсь армянским символизмом, но обращение и к Туманяну, и к Комитасу, неизбежно. Так в свое время эти нити привели меня к Григору Нарекаци: ведь к его творчеству обращались армянские поэты-символисты начала ХХ века. Но значение и роль в армянской культуре и Туманяна, и Комитаса одинаковы, каждый в своей области открыл новую страницу. Благодаря Комитасу сегодня мы имеем замечательную композиторскую школу, известную во всем мире.

Они сопровождают нас всю жизнь, и еще в детстве вплетается в наше сознание уникальная мелодика комитасовских песен, сказки и стихи Туманяна, а позже мы уже знакомимся с другими их произведениями.

— Вы отвечаете за Центр арменоведения Епархии и хотелось более подробно узнать о работе Центра, его новых проектах и инициативах. По каким актуальным арменоведческим направлениям или темам сегодня ведутся исследования?

— Центр был создан в 2014г. с благословения Владыки Езраса Нерсисяна, Главы Российской и Ново-Нахичеванской епархии. Он поддержал инициативу группы ученых, куда входят академик РАН Владимир Плунгян, член-корреспондент НАН РА Армен Казарян, преподаватели армянского языка МГУ и ИСАА МГУ Вартан Казарян и Елена Джагацпанян, поэт, художник, культуролог Нина Габриэлян. Они, кстати, и вошли в научный совет Центра. Мы ставим перед собой задачу не только поддержания армянской культуры, проведение лекций, встреч, но и создания новых научных трудов, для чего ежегодно организовываем конференции, “круглые столы”. В России сейчас немалое количество арменоведов, и необходимо консолидировать эти силы. Не говоря о том, что перед нами стоит животрепещущая задача сохранения языка и культуры, для чего необходимо преподавать его не только в школах, но и в вузах.

Не могу не отметить, что много сил было вложено Владыкой Езрасом: при епархии в этом году была открыта замечательно оборудованная общеобразовательная школа им. Святого Григора Нарекаци с углубленным изучением языков, где, конечно, большое место отводится армянскому языку и арменоведческим дисциплинам.

В наши задачи входит изучение истории и культуры армян России, ААЦ в России и многое другое, в том числе и представление нашей культуры и науки на русском языке.

За годы работы нашего Центра (с 2014 по 2019гг.) здесь были проведены следующие конференции: “Преподавание армянского языка и арменоведческих дисциплин в высших учебных заведениях России” (февраль, 2015), Международная конференция “Геноцид как духовно-нравственное преступление против человечества”, получившая широкий общественный резонанс; “300 лет Российской и Ново-Нахичеванской епархии. Исторический путь и современность” (сентябрь, 2017), “Золотой V век армянской культуры. История. Мировые достижения” (Ноябрь, 2018г.). По материалам всех этих конференций были опубликованы сборники.

Помимо этого, наш Центр тесно сотрудничает и с другими образовательными учреждениями, и с музеями, архивами.

— И последний вопрос. Мы сегодня живем в мире, где попираются христианские ценности и мораль, культура подменяется так называемым “фаст-фудом” (низкопробные телепередачи, сериалы, фильмы и пр.). Может ли религия как-то влиять на культуру или некоторые ее сферы, так сказать, “улучшая”, привносить дополнительные ценности? И какую роль должна играть церковь в современном мире?

— Церковь изначально была хранителем нравственных ценностей, а для армян, рассеянных по миру, единственным центром, вокруг которого они собираются и воссоздают, если можно сказать, свою маленькую Армению. Сегодня ААЦ достойно продолжает эти традиции. Не только в Москве, но и по всей территории России, а в епархию входят еще и Средняя Азия, и Крым, и Прибалтика. И везде строятся армянские церкви, и тут же при них открываются воскресные школы и культурные центры. Проводится большая благотворительная работа. У нас проводится большая воспитательная работа с молодежью. Например, у нас есть молодежный союз “НУР”, куда приходят не только армяне, но и представители самых разных национальностей. Приходят даже просто экскурсии — посмотреть наш храм Святого Преображения и храмовый комплекс, а также музей “Тапан”, где действует постоянная экспозиция и проходят выставки и презентации.

На еженедельных духовных беседах наши священники разъясняют не только богословские вопросы — зачастую их беседы сводятся к обсуждению нравственных вопросов.

Падение вкусов, критериев искусства, отход от традиционных ценностей — это общецивилизационная проблема, требующая философского анализа. Но, на мой взгляд, религия и религиозные институты, меняя некоторый внешний статус своего существования, и вне зависимости от субъективных, так сказать человеческих факторов, не теряют своей внутренней, не нами придуманной, функции духовно-нравственного стержня человека, транслятора общечеловеческих ценностей. Не буду ссылаться на армянскую историю, когда единственным институтом, скрепляющим народ, была церковь, в том числе и колыбелью письменности, образования, науки. Наша задача — науки, образования, журналистики, государственных органов в конце концов — противостоять безвкусице, низкопробности, потаканию не лучшим веяниям времени, воспитывать молодое поколение в лучших традициях нашей многовековой культуры.