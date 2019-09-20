Государство Сентябрь 20, 2019 | Автор : admin

В национальном парке “Озеро Арпи” завершился первый этап работ по оформлению внутренней сети, по которой большая часть камер, установленных на территории парка, подключается к единой сети видеонаблюдения. Это даст возможность существенно повысить качество связи, следовательно, и уровень охраны и управления.

Для сохранения популяции желтых уток в парке в прошлом году были построены плотины, также был основан и инкубатор. Руководитель армянского офиса Фонда природы Кавказа Арман Вермишян сообщил: “С первого же дня основания фонда мы работали с национальным парком “Озеро Арпи”. До сегодняшнего дня мы здесь осуществили инвестиции в размере около полумиллиона евро и профинансировали текущие расходы, в рамках которых осуществили также и расходы на развитие: построена теплица, солнечная тепловая станция, установлены видеокамеры и т.д. На следующем этапе мы будем больше развивать систему видеонаблюдения. Мы усилим внутреннею сеть, к этому должны добавить беспилотные летательные аппараты, фотоловушки и, в случае необходимости, и сенсорные системы”, — отметил Арман Вермишян, заверив, что этим сократится браконьерство.