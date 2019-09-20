Церемония открытия после капитальной реставрации Патриаршей Резиденции состоялась в среду в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.

Здание Резиденции Верховного Патриарха и Католикоса всех армян, построенное столетие назад на средства, пожертвованные знаменитым меценатом тех времён Александром Манташянцем, ныне предстало обновлённым и благоустроенным.

Строительные работы, финансирование которых осуществлялось на пожертвования известного московского бизнесмена и филантропа Самвела Карапетяна, велись с 2010 года. За это время полностью отреставрировано здание Резиденции, возведена новая часовня Святых Патриархов и построен зал для торжественных мероприятий.

Первыми посетителями после открытия были журналисты, которые в сопровождении директора Музеев и архивов Первопрестольного Эчмиадзина Асогика Карапетяна и директора департамента администрации епископа Мушега Бабаяна были ознакомлены с новыми условиями обновленного патриархата. Приветствуя присутствующих, Католикос Всех Армян Гарегин II сказал: “Святой Эчмиадзин — это священное святилище для всех людей, священное место для армянского народа. На протяжении веков, благодаря самоотверженности, любви, вере нашего народа, Святой Эчмиадзин всегда перестраивался, процветал и украшался”. Он также сказал слова благодарности в адрес мецената Самвела Карапетяна и семейства Карапетянов, отметив их честную преданность делу.

На первом этаже алтаря слева находится приемная Патриарха, кабинет, столовая, а также музей. В музее представлены выдающиеся произведения армянских мастеров, уникальные ювелирные изделия из золота, серебра и драгоценных камней. Справа на том же этаже находится конференц-зал для заседаний Высшего Духовного Совета, офисы персонала Резиденции. Роскошная лестница, расположенная в центральной части, ведет на второй этаж здания, где сразу из центрального коридора открываются двери в Сокровищницу, а справа находится зал манускриптов Первопрестольного Эчмиадзина. Далее в великолепных залах мистической красоты расположены библиотека Католикоса, небольшой тронный зал, в котором расположен Патриарший трон, выполненный из оникса во времена Католикоса Вазгена I.

На верхнем этаже резиденции установлены два уникальных древних хачкара: один — из Нораванка, работы мастера Момика, датируется 1308 годом, другой — из Арцаха, создан в 1640 году.

Церемония открытия прошла при участии сановного духовенства и высшего светского руководства страны.