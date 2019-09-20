Государство Сентябрь 20, 2019 | Автор : admin

Правительство с целью организации согласованной деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, организаций в процессе мобилизационной подготовки и мобилизации приняло решение о проведении с 24 сентября по 5 октября 2019 года учебно-тренировочных сборов и занятий.

Целью стратегических учений является, как отметил министр обороны Давид Тоноян, определение готовности и способности государственных и территориальных органов управления, органов местного самоуправления и организаций в условиях условного положения в процессе обеспечения Вооруженных сил и других войск резервистами и транспортными средствами, необходимыми для транспортировки состава и структуры военного периода.

Учебно-тренировочные сборы и занятия носят характер стратегических учений.

Проведением мероприятий по мобилизационной подготовке в ходе учебно-тренировочных сборов и занятий можно будет оценить мобилизационные возможности системы военной безопасности, выявить проблемные вопросы мобилизационной подготовки, а также разработать механизмы по повышению эффективности мобилизационной подготовки и мобилизации.

Министр отметил, что учения такого масштаба в Армении пока не проводились. “Но самое главное, что они по численности участников и привлеченных средств находятся в рамках наших международных обязательств. Остальные 94% просто будут вызваны на сборные пункты. Всего 6% участников боевых учебных сборов будут привлечены к учениям на 3 — 5 дней. Эти 6% информированы, питание и другие вопросы решены”, — как передает Арменпресс, сказал Давид Тоноян.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян добавил, что готовится крупномасштабное мероприятие. “В эти дни наши граждане увидят, заметят, что происходят процессы, и надеемся, что те люди, которые имеют обязанности, установленные законом, также должны быть вовлечены. Состоится определенный процесс призыва. Я призываю наших граждан активно участвовать в этом процессе. Цель учений — повышение боеспособности наших Вооруженных сил. Это беспрецедентное плановое мероприятие”.

Премьер-министр подчеркнул, что на учениях следует исключить формализм, соблюдать соответствующее отношение и реакцию на это мероприятие.