Как уже писала “РА”, правящий блок “Мой шаг” инициировал процедуру обращения в Конституционный суд по вопросу прекращения полномочий председателя КС Грайра Товмасяна. Постоянная комиссия НС РА по государственно-правовым вопросам дала положительное заключение, а вчера парламент уже приступил к обсуждению вопроса на пленарном заседании.

Процедура в новейшей истории независимой Армении беспрецедентная. И поэтому внимание мыслящей части общества, правоведов сконцентрировано именно на ней.

Документ достаточно объемистый — порядка 100 страниц. Выделим обоснования, по которым НС намерен обратиться в КС по вопросу досрочного прекращения полномочий судьи и председателя КС господина Товмасяна.

Итак, первым основанием названо то обстоятельство, что Грайр Товмасян до избрания членом КС состоял в правящей Республиканской партии Армении и, начиная с 2010 года, занимал ряд ответственных постов, при этом имел тесные взаимосвязанные интересы с РПА и истцом Робертом Кочаряном (имеется ввиду обращение в КС адвокатов второго Президента РА и принятие КС известного решения).

Второе обоснование — кумовские отношения Г.Товмасяна с одним из адвокатов Р.Кочаряна Арамом Орбеляном. “Речь идет исключительно о том, что господин Товмасян не озвучил наличие таких связей и не поставил вопрос самоотвода от рассмотрения дела. Все мы прекрасно понимаем, что наличие кумовских отношений само по себе не является порочным явлением”, — заявил, представляя документ, депутат от фракции “Мой шаг” Сурен Григорян.

Третье основание — озвучивание Грайром Товмасяном различных мнений относительно событий 1 марта 2008 года. В заявлении отражены мнения господина Товмасяна об этих событиях и последовавших за ними судебных процессов, в которых он, прежде чем стать республиканцем и до назначения министром юстиции, высказывал одно мнение, войдя же в состав правительства — заявил, что во время первомартовских событий имели место массовые беспорядки, указ о введении Чрезвычайного положения вполне соответствовал требованиям закона.

Следующим основанием для импичмента председателя КС признано то обстоятельство, что до рассмотрения заявления второго президента РА Роберта Кочаряна КС не сделал предметом обсуждения вопрос невозможности участия Товмасяна в этом деле.

Документ подробно представил член фракции “Мой шаг” Сурен Григорян, заявив, что фракция не настаивала и не настаивает на том, что решение о прекращении полномочий председателя КС находится в юрисдикции парламента — это функция Конституционного суда, который и призван вынести окончательный вердикт. Данный же документ — обращение депутатов НС в КС, поскольку, учитывая вышеприведенные обоснования, у непредвзятого наблюдателя возникает подозрение относительно беспристрастности Грайра Товмасяна при принятии решений.

Докладчик несколько раз повторил, что господин Товмасян тесно связан с бывшей правящей Республиканской партией, вторым и третьим Президентами Республики Армения Робертом Кочаряном и Сержем Саргсяном.

На вопрос, является ли документ юридическим или политическим, докладчик заявил, что он юридическо-политический, попросив оппонентов не путать ситуацию с политическим преследованием, заявив в то же время: в Армении никто не обвиняется в наличии родственных связей, однако конкретно в случае Грайра Товмасяна это обстоятельство порождает сомнения в способности принятия им объективных, непредвзятых решений.

Заметим, что непосредственно в начале обсуждений господин Григорян призвал оставить в стороне спор по поводу “судья или член КС” (напомним, что большая часть нынешнего состава КС была избрана в соответствии с Конституцией образца 2005г., как члены КС, а согласно Конституции-2015 КС состоит из судей, что и послужило для новоизбранного судьи Ваге Григоряна поводом провозгласить себя председателем КС).

Кстати, на заседание НС был приглашен и сам Грайр Товмасян, неявку которого некоторые парламентарии расценили как пренебрежительное отношение к законодательному органу.

Отметим — фракция “Мой шаг” к дебатам подготовилась весьма основательно — критические выступления в адрес Грайра Товмасяна звучали одно за другим. Особенно возмутил представителей правящего большинства тот факт, что накануне господин Товмасян осмелился дать одному из отечественных СМИ интервью по вопросу данной инициативы.

Досталось и фракции “Процветающая Армения”, лидер которой, крупный бизнесмен Гагик Царукян на днях заявил, что ППА приняла решение не участвовать в голосовании по проекту фракции “Мой шаг”.

Вторая по численности парламентская сила заявила, что обоснование требования отставки Грайра Товмасяна, мягко говоря, не так уж и обоснованы.

Дошло до того, что один из депутатов “Мой шаг” заявил: уклоняющиеся от голосования становятся участниками беззакония, творимого в Конституционном суде, и даже вызывают подозрение. Напомним, что в 2017-м, когда НС избирал Грайра Товмасяна членом КС (впоследствии он возглавил высшую судебную инстанцию страны), фракция ППА проголосовала против. Да и сейчас процветающие заявляют: Грайр Товмасян не служит для них идеалом, но правовая сторона вопроса превыше всего. А им необходимо более аргументированное обоснование.

В противовес ППА, слова похвалы прозвучали в адрес другой оппозиционной фракции — “Светлой Армении”, которая уже загодя заявила о своей поддержке инициативы “Мой шаг”.

Но вернемся к дебатам. Депутат от блока “Мой шаг” Мхитар Айрапетян поименно обратился к судьям КС с призывом: вы должны решить — начиная с этого момента, искореняете ли недоверие к Конституционному суду, обусловленное одной личностью. Вы чувствуете ответственность перед гражданами РА и исходя из этого делаете выбор. Проще говоря, господин Айрапетян послал четкий мессидж всем остальным судьям КС — недоверие к высшей судебной инстанции обусловлено исключительно личностью Грайра Товмасяна.

Бывший член фракции “Светлая Армения”, ныне независимый депутат Арман Бабаджанян заявил, что им разработан новый проект импичмента Грайра Товмасяна — о том, что парламентом VI созыва он был незаконно избран членом КС, имела место узурпация власти, и в этой связи он уже представил в прокуратуру сообщение о преступлении.

Депутат также поднял вопрос изучения всех решений КС относительно общегосударственных выборов (парламентских и президентских), состоявшихся в Армении начиная с 2003 года, анализа поведения всех судей КС, их коррупционных связей с политической элитой страны — одним словом, призвал “провести люстрацию в самом широком и узком смысле этого слова”. Депутат также заявил о необходимости незамедлительно предпринять избрание нового состава КС, в связи с чем НС в ближайшее время выступит с заявлением.

Воспользовался правом внеочередного выступления по обсуждаемому вопросу и спикер НС Арарат Мирзоян.

Дебаты по вопросу импичмента председателя Конституционного суда завершились вчера вечером. Тайное голосование назначено на сегодняшнее утро — с 11.00 до 12.00. Несмотря на то, что “Процветающая Армения”, обладающая 28 мандатами, в нем не примет участия, голосов блока “Мой шаг” и партии “Светлая Армения” вполне достаточно для принятия решения и обращения в КС.

Напомним, что принятое НС решение направляется в Конституционный суд, который и должен поставить окончательную точку в вопросе полномочий своего председателя.