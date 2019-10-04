На армянский язык впервые переведен бестселлер “Без разрешения” бизнесмена, миллионера, активиста, соучредителя сайта Reddit и венчурной компании Initialized Capital Алексиса Оганяна. Презентация книги состоится 8 октября в Ереване, в большом зале бизнес-центра “Элит плаза”: в ней примет участие сам автор, который прочтет 20-минутный доклад. Об этом “РА” сообщили из пресс-службы издательства “Эдит Принт”.

В книге Оганян представляет свой путь к успеху: с детства до основания Reddit и последующих за этим событий, мотивирует читателей на то, чтобы не ждать чьего-либо разрешения и приниматься за дело. Автором инициативы издания книги является компания “Карап”, бестселлер с английского языка перевела Анна Мирзоян.

“Это действительно большое событие в бизнес-сфере Армении как для стартапов, уже состоявшихся предприятий, так и всех целеустремленных людей. Эта книга Алексиса Оганяна — настоящий путеводитель для достижения успеха. Благодаря книге множество людей ознакомятся с его идеями о том, как будет созидаться, а не управляться XXI век”, — отметил директор по маркетингу издательства “Эдит Принт”, основатель компании “Карап” Шаварш Карапетян.

Примечательно, что выход книги “Без разрешения” совпадает с визитом Оганяна в Армению в рамках Всемирного конгресса информационных технологий WCIT (World Congress on Information Technology), который пройдет в Ереване с 6 по 9 октября. Автор бестселлера не только любезно согласился присутствовать на презентации армянского перевода своего произведения, но и выступить с объемным и воодушевляющим докладом.

Алексис Оганян — один из самых ярких представителей сферы информационных технологий. Его прапрадед и прапрабабушка были из Харберда и Битлиса. Спасаясь от геноцида, они отправились в Соединенные Штаты Америки, где и обосновались. За годы совместной жизни у них родились четверо детей: Вера, Джон (дедушка Алексиса), Эльза и Мэри. Алексис Оганян гордится своими армянскими корнями и готов всячески поддерживать технологическое развитие Армении. Из-за его организации Y Combinator Оганяна называют “послом Востока”. Он также близко знаком с основателем Facebook Марком Цукербергом, и в Америке Алексиса зовут не иначе как “Армянский Цукерберг”.

Преуспев в своей карьере, Алексис обратил свое внимание и на более глобальные проблемы. Несколько лет назад он вместе с группой единомышленников организовал в Армении первый семинар TEDx Yerevan, в рамках которого известные люди поделились идеями о том, как сделать мир лучше. Помимо Reddit, входящего в список 100 лучших интернет-сайтов мира, у Оганяна есть еще несколько успешных проектов. В 2010 году он принял участие в запуске веб-сайта Hipmunk Traveler, рассказывающего о путешествиях. Кроме того, он стал соучредителем венчурной компании Initialized Capital.