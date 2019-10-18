Никол ПАШИНЯН: Развитие технологий — это прежде всего развитие мышления

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, приветствуя организаторов, участников и гостей “Глобального инновационного форума”, глава Кабинета министров подчеркнул важность проведения подобных мероприятий в Республике Армения, с точки зрения регулирования и развития отношений человека и технологий.

В своем выступлении глава правительства, в частности, отметил: “Вообще с самого начала — со старта первой промышленной революции человек начал бояться технологий. И когда появились первые станки, которые пришли на смену человеческому труду, ремесленники, которые в то время были очень влиятельным экономическим классом, заходили в мануфактуры и разбивали все станки, так как у них была, на первый взгляд, очень законная озабоченность. Они беспокоились о следующем: если работа, которую выполняем мы — люди, должны делать станки, то что же должны делать тогда мы, чем мы должны заниматься, и, следовательно, как мы будем жить?

Однако время привело к интересной реальности. Оказалось, что когда руки человека более или менее свободны, то в первую очередь освобождается его разум, и этот разум получает возможность завоевывать новые территории. И, следовательно, развитие технологий — это прежде всего развитие мышления, потому что новое мышление привело к новым технологиям, новые технологии привели к новому мышлению, а новое мышление в свою очередь привело к новым технологиям и так далее. И, следовательно, когда мы говорим об инновациях, мы должны прежде всего иметь в виду инновации мысли, инновации мышления, которые на самом деле меняют мир, потому что во многих случаях, говоря об инновациях, говоря о технологиях, люди понимают конкретные предметы, инструменты или даже программы, но на самом деле инновации происходят в нашем мышлении: на самом деле развивается человеческий разум, и все эти физические и даже нефизические ИТ-продукты являются продуктом человеческого ума.

И один из самых актуальных вопросов сегодня связан с искусственным интеллектом, и те же самые страхи естественным образом возникают с развитием искусственного интеллекта. Однако история технологий дает нам надежду, что развитие искусственного интеллекта освободит человеческий разум так же, как во время первой промышленной революции были освобождены человеческие руки и, как следствие, разум. И часть интеллектуальной работы, которую будет выполнять искусственный интеллект, освободит пространство для того, чтобы человеческая мысль, человеческий разум, человеческое мышление открывали новые направления и завоевывали новые территории, углубляясь в организм и сущность человека и углубляясь во вселенную.

И я считаю очень важным, чтобы сегодня в Республике Армения в целом мы смогли преодолеть страхи не только в отношении технологий, но и все наши страхи, поскольку страх — это самый важный фактор, который всегда препятствует развитию, препятствует прогрессу, препятствует наше стремление к победе. И я надеюсь, что проведение “Глобального инновационного форума” в Республике Армения поможет Армении, народу Армении, армянскому народу и человечеству в целом преодолеть и управлять глобальными страхами. И это, вероятно, будет самым важным результатом, к которому мы должны стремиться не только сегодня, но и в ближайшем будущем. И я желаю удачи “Глобальному инновационному форуму”.

Технологии технологиями, дорогие присутствующие, но с вашего разрешения я хочу сделать заявление, которое относится к самому начальному и традиционному мышлению. До того, как сделать это заявление, я хотел бы пригласить на сцену министра окружающей среды Республики Армения Эрика Григоряна и учредительного директора FAST Армена Оруджяна.

Заявление такое: наше правительство разработало очень амбициозный план, который должен достичь своего апогея 10 октября 2020 года. В этот день мы планируем посадить 10 миллионов деревьев в Республике Армения на 10-й день 10-го месяца, что будет символизировать единство 10 миллионов армян вокруг армянской государственности, Республики Армения и в Республике Армения.

Спасибо за внимание”.

Организатором проходящего в Ереване октября форума Global Innovation Forum 19: Transforming Intelligence, собравшего более 90 ученых, представителей инноваций и бизнеса из 20 стран мира, является Научно-технологический фонд Армении (FAST). Целью GIF19: Transforming Intelligence является объединение ведущих специалистов и предпринимателей со всего мира в Армении и за ее пределами, а также развитие связей между наукой, промышленностью, правительством, международными организациями и финансовыми институтами. В рамках форума обсуждаются технологические достижения, проявления искусственного интеллекта, их прямое и косвенное влияние на трансформацию и развитие различных областей человеческой, социальной, деловой и государственной жизни и другие темы.