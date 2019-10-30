В Армении проходит программа “Наследие содружества. Традиции для будущего”

При поддержке МФГС и Министерства культуры РФ в этом году осуществляется IV этап многолетней комплексной программы “Наследие Содружества. Традиции для будущего”.

Программа была инициирована Всероссийским музеем декоративного искусства и с 2016 года успешно осуществляется на пространстве СНГ. В этом году ее четвертый этап проходит в Ереване с 28 по 31 октября при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта РА. 28 октября старт программы ознаменовался открытием выставки “Как рождается шедевр” в ереванском Музее русского искусства. Совместная выставка Всероссийского музея декоративного искусства и Музея русского искусства рассказывает о народных традициях в творчестве профессиональных художников на примере экспонатов декоративно-прикладного искусства и живописных работ российских художников.

В экспозиции выставки этнографические экспонаты XIX-XX веков, привезенные из Всероссийского музея декоративного искусства, совмещены с теми живописными шедеврами этого же периода из коллекции профессора Арама Абрамяна, авторы которых в свое время черпали вдохновение в русском народном искусстве.

Эта выставка представляет собой прекрасный пример межгосударственного и межмузейного сотрудничества, открывающий новую страницу в деятельности ереванского Музея русского искусства. Выставка продлится до 20 апреля 2020 г.

Продолжила программу 29 октября Международная конференция “Национальный стиль. От народной традиции к профессиональному искусству” в Доме-музее Арама Хачатуряна. В научных чтениях участвует более 35 специалистов из 9 стран (Армения, Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан, Украина). В рамках конференции были обсуждены такие актуальные темы, как “Искусство России и других стран СНГ первой трети ХХ века: взаимовлияние, судьба наследия русских мастеров”; “Народные традиции и профессиональное искусство в странах СНГ: точки соприкосновения. Элементы народного искусства в моде и дизайне ХХ и ХХI веков”; “Частное коллекционирование и формирование музейных коллекций на пространстве СНГ”.

Многолетняя комплексная программа “Наследие Содружества. Традиции для будущего” призвана актуализировать мощный пласт культурного наследия, укрепить исторические связи между странами СНГ. Выставки, конференции, издания и лекции, проводимые в рамках программы, направлены на изучение корней культуры народов евразийского пространства, близкие и понятные представителям разных национальностей и конфессий. Программа включает в себя организацию в странах СНГ совместных экспозиций декоративно-прикладного и народного искусства, проведение научных конференций, мастер-классов, издание тематических каталогов и альбомов.