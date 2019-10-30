Под таким названием вышла в свет новая книга главного научного сотрудника Института истории НАН РА, доктора исторических наук, профессора Климента Арутюняна. Новый труд одного из ведущих специалистов республики по истории армянских воинских формирований, участию армянского народа во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и истории армянской военной печати приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и был издан при поддержке Института истории НАН РА, Объединения региональных научно-образовательных центров и Армянского отделения Международной ассоциации “Друзья Крыма”.

Презентация книги “Воины-армяне в боях за Крым и Керчь (1941-1944гг.)” состоялась 23 октября, в Объединении ветеранов Республики Армения. На мероприятии присутствовали посол России в РА Сергей Копыркин, посол Беларуси в Армении Игорь Назарук, представители дипломатического корпуса стран СНГ, аккредитованного в Армении, председатель Объединения ветеранов Армении, полковник Симон Есаян, директор Армянского филиала Фонда развития “Институт Евразийских исследований” Павел Авакян, один из основателей армии независимой Армении, полковник Иван Гукасов, ветераны Великой Отечественной войны, в частности, разведчик, ветеран ВОВ, полковник Петрос Петросян, а также родственники участников боев за освобождение Крыма и др. В своем приветственном слове посол РФ в РА отметил вклад армянских воинов в освобождение Крыма, роль адмирала, Героя Советского Союза Ивана Исакова, координировавшего действия Черноморского флота, включая оборону и снабжение Севастополя и руководившего оперативной деятельностью Азовской военной флотилии.

“Воины-армяне мужественно сражались и при штурме Сапун-горы, которая была определяющей высотой при освобождении Севастополя. Только в боях за эту высоту 12 армян были удостоены звания Героя Советского Союза. Нельзя не вспомнить и 47-й штурмовой авиационный полк ВВС Черноморского флота, которым командовал подполковник Нельсон Степанян”, — в частности, отметил г-н Копыркин, добавив, что выход таких книг в очередной раз свидетельствует о том, что в Армении правда о Великой Отечественной войне очень ценится и не предается забвению, в особенности в свете массированных усилий по пересмотру и переписыванию истории войны, развернутых в ряде стран в угоду конъюнктурным политическим целям, собственным амбициям и в целях скрыть неприглядную правду о роли отдельных личностей и стран в тех трагических событиях, которые потрясли мир 70 с лишним лет назад.

В свою очередь посол Беларуси в РА подчеркнул, что победа в Великой Отечественной войне — общая, неделимая, и поблагодарил автора книги за его подвижнический труд.

“Это настоящий исследовательский подвиг, настоящее подвижничество и колоссальный труд — перерыть тонны, тысячи страниц и литературы, исследовать по крупицам (как шахтеры) все факты и дать им верную оценку. То, что делают Климент Арутюнян, Институт истории НАН РА, редакционная коллекция, при поддержке архивов и других источников, это огромный, огромный подвиг, потому что это хроника, а не какая-то историческая зарисовка или авторский текст. Это хроника, это четкое следование тем документам, которые мы имеем в архивах. В дальнейшем на основании этих документов будущие поколения будут передавать эту эстафету памяти, для того, чтобы этот подвиг был зримым”, — отметил Игорь Назарук.

Отметим, что в книге “Воины-армяне в боях за Крым и Керчь (1941-1944гг.)” на основе нововыявленных архивных документов из Центрального архива Министерства обороны РФ, Центрального военно-морского архива Министерства обороны РФ, Российского государственного военного архива, Центрального архива ФСБ РФ, Российского государственного архива социально-политических исследований, Национального архива Армении, соответствующей литературы и материалов печати всесторонне освещено участие воинов -армян в боях за Крым и Керчь в 1941-1944 годах. В книге также приведены уточненные списки и фотографии Героев Советского Союза — армян, удостоенных этого звания в боях за Крым и Керчь.

Из книги Климента Арутюняна молодое поколение может почерпнуть много интересного о наших славных соотечественниках. Например, узнать о подвиге известного советского поэта Эдуарда Асадова (отец которого был родом из Гадрута). Асадов участвовал в боях за Севастополь и под Бельбеком получил тяжелейшее ранение осколком снаряда в лицо. Теряя сознание, он довел грузовой автомобиль с боеприпасами до артиллерийской батареи. Последовало продолжительное лечение в госпиталях. Врачи спасли его жизнь, но не смогли сохранить зрение и с того времени Асадов был вынужден до конца жизни носить черную “полумаску” на лице. Еще один герой, участник боев за Севастополь — старший сержант Михаил Акопян (из села Арцваник Капана), первый взошедший и водрузивший Красное знамя на Сапун-гору. После войны он окончил ЕГУ, стал журналистом и кандидатом исторических наук, написал много хороших книг — “Без вести пропавшие”, “Возвращение сына” и др., а также статей о подвигах армян-партизанов и участии армян в Великой Отечественной войне.