Премьер-министр присутствовал на церемонии открытия компании “Зайлинкс Армения”

Премьер-министр Никол Пашинян присутствовал на церемонии открытия компании “Зайлинкс Армения”, которая работает в сфере высоких технологий.

Как сообщили в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, компания занимается разработкой инновационных и инженерных решений для технологий, цифрового телевидения, промышленности и других областей.

В настоящее время в ереванском филиале компании “Зайлинкс Армения” работает 20 человек, планируется к концу года увеличить это число до 50, а через три года — до 200 человек. “Зайлинкс Армения” также сотрудничает с армянскими вузами для разработки совместных исследовательских программ.

После церемонии открытия премьер-министр прошелся по компании и ознакомился с условиями работы и деятельностью.

Компания “Зайлинкс” имеет около 5000 сотрудников в филиалах в разных странах и клиентов из более чем 60 стран мира. В 2019 году компания “Зайлинкс” уже заработала 3,06 миллиарда долларов.