На первом месте — блок “Мой шаг”

Государство 25 декабря, 2019 | Автор : admin

Согласно опросам международной ассоциации GALLUP International Association, 61,3% граждан Армении готовы в случае выборов проголосовать за блок партии “Мой шаг”. Об этом заявил на встрече с журналистами директор представительства международной ассоциации GALLUP International Association в Армении Арам Навасардян.

“Мы попросили граждан ответить, за какую партию они проголосовали бы, если бы завтра состоялись выборы в Национальное Собрание. 61,3% заявили, что проголосуют за блок “Мой шаг”, 14,2% — за “Процветающую Армению”, 3,9% — за “Светлую Армению”, — сказал Навасардян.

Участники опросов ответили также на вопрос, насколько они удовлетворены деятельностью каждой из трех парламентских сил.

Деятельностью блока партий “Мой шаг” полностью удовлетворены 31,4% опрошенных, скорее удовлетворены — 47,9%, деятельностью партии “Процветающая Армения” полностью удовлетворены 19,9%, скорее удовлетворены — 46,3%, деятельностью партии “Светлая Армения” полностью удовлетворены 8%, скорее удовлетворены — 38,8% опрошенных”, — сказал Навасардян.

Самой большой опасностью для экологии Армении участники опросов назвали мусорные свалки.

“Мы попросили граждан отметить, какие проблемы могут поставить под угрозу экологию РА. 40,5% самой большой угрозой считают свалки, 36,7% — лесные вырубки Дилижана, 30,8% -проблемы озера Севан, 26% — эксплуатацию Амулсарского месторождения”, — сказал Навасардян.

Участники опроса другие проблемы назвали менее рискованными.

Опрос проводился в период с 9 ноября по 1 декабря. В них приняли участие 1 517 граждан.