Подведены итоги председательства РА в ЕАЭС

Главы государств-членов Евразийского экономического союза подвели итоги председательства Республики Армения в структуре. Об этом премьер-министр Никол Пашинян заявил на встрече с журналистами после заседания Высшего Евразийского экономического совета.

“Сегодняшнее заседание было последним под председательством Армении. У нас была возможность подытожить прошедший год и поговорить о результатах, достигнутых при председательстве Армении”, — сказал Пашинян.

Премьер-министр обозначил важные достижения за прошедший год, отметив также соглашение о свободной торговле, подписанное между ЕАЭС и Сингапуром.

Председательство Армении в ЕАЭС с 1 января 2020 будет передано Республике Беларусь. Срок полномочий Тиграна Саркисяна на посту председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) истекает 1 февраля 2020 года, и его сменит Михаил Мясникович, ранее занимавший посты премьер-министра и председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь.

Президент РФ Владимир Путин наградил уходящего с должности председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна. Награждение состоялось после заседания Высшего Евразийского экономического совета в пятницу. “У меня есть почетная миссия, почетная обязанность вручить председателю коллегии ЕЭК Тиграну Суреновичу Саркисяну высокую государственную награду России — орден Дружбы”, — заявил российский лидер.

Он отметил, что Саркисян внес весомый личный вклад в развитие Евразийского экономического союза (ЕАЭС), успешно решая все самые сложные вопросы интеграционной повестки дня и повышая международный авторитет объединения.

“Награждение орденом Дружбы — это также признание особых заслуг Тиграна Суреновича в развитии дружественных, союзнических отношений России и Армении”, — сказал Путин, напомнив о годах работы Саркисяна во главе Центрального банка и правительства Республики Армения.