Государство 25 декабря, 2019 | Автор : admin

Открылся в национальном политехническом университете Армении Save

В Национальном политехническом университете Армении по инициативе Союза работодателей информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) и при поддержке “Вива Селл-МТС” открылся Центр интеллектуальных решений.

Как сообщили в пресс-службе Министерства НОКС Армении, на церемонии открытия присутствовали министр образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян, генеральный директор компании “Вива Селл-МТС” Ральф Йирикян и другие гости.

“Эта программа является одним из лучших примеров сотрудничества работодателей и вузов. У нас есть подобный опыт, и мы с успехом его осуществляем. Думаю, что открытие центра станет дополнительным стимулом для сотрудничества в сфере высшего образования и бизнеса. Создаваемые здесь возможности решат также и вопрос развития исследовательского сектора, что является одним из приоритетов правительства. Работодатель и вузы лучше чувствуют рынок труда. Мы вместе постараемся, чтобы программа была успешной и по окончании у нас были готовые специалисты”, — сказал министр Араик Арутюнян, поздравив сотрудников центра и пожелав им доброго пути.

По словам министра высокотехнологической промышленности Армении Акопа Аршакяна, мировой опыт показывает, что сотрудничество с частным сектором способствует тому, чтобы вузовские программы были актуальными, в результате вузовское образование станет конкурентоспособным и будет развиваться. По заверению министра, в следующем году программы переподготовки будут расширены и включат больше участников. Исполнительный директор Союза работодателей ИКТ Эдуард Мусаелян сообщил, что Центр “умных решений” является образовательным сегментом большой программы, представляющей 2 аудитории и 3 лаборатории по следующим направлениям: кибербезопасность, микроэлектроника и интернет вещей. По его словам, в центре будут осуществляться как магистерские образовательные программы, так и курсы переподготовки.