Бако Саакян: “Не может быть возврата к прошлому”

Регион 25 декабря, 2019 | Автор : admin

Одним из важнейших императивов современности является продолжительное углубление и расширение внутриармянского единства. Эта мысль стала лейтмотивом выступления Президента Республики Арцах Бако Саакяна на совместном заседании Советов безопасности Армении и Арцаха.

Характеризуя реальную степень тесного взаимодействия, существующего между двумя армянскими республиками, Бако Саакян подчеркнул: “В течение всего периода существования Республики Арцах, как во время войны, так и в мирных условиях, мы всегда чувствовали активную поддержку Армении. И сегодня Армения является основным гарантом безопасности и нормального развития Арцаха”.

Приветствуя проведение совместных заседаний Советов безопасности, он подчеркнул, что такой формат позволяет всесторонне обсудить насущные проблемы, найти оптимальные решения и принять обоснованные меры. Бако Саакян выразил надежду, что такие обсуждения станут одной из основных платформ для рассмотрения вопросов национальной повестки двух армянских республик, которые, являются “двумя неотъемлемыми частями одной Родины”.

Подчеркнув, что безопасность Арцаха была и остается одной из главных задач, Бако Саакян сказал: “Обеспечение высокого уровня боеготовности наших Вооруженных сил, которое требует ежедневной напряженной и целеустремленной работы, способствует эффективному поддержанию стабильности и мира в регионе, а также сохранению военно-политического баланса. Вопросы безопасности также являются ключевыми в концепции социально-экономического развития Арцаха”. При этом он отметил, что в этом контексте обеспечение высокого уровня безопасности и самодостаточности в ряде областей имеет особое значение для Республики Арцах”.

Касаясь задачи урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, президент Арцаха подчеркнул неизменность подходов официального Степанакерта, состоящую в приверженности мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ и полноценному участию Республики Арцах на всех этапах переговорного процесса. “Мы приветствуем политику официального Еревана и шаги по восстановлению полноценного переговорного формата в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта. Конечно, мы реалисты и понимаем, что восстановление полноценного формата — это сложный и времяемкий процесс. Одной из важнейших задач армянской дипломатии является необходимость представления Арцаха как суверенного геополитического фактора и субъекта, что, в свою очередь, расширяет наши возможности для осуществления более гибкой политики”, — заявил Бако Саакян.

Говоря об окончательном урегулировании азербайджано-карабахского конфликта, Президент Арцаха подчеркнул: “Не может быть возврата к прошлому — будь то с точки зрения статуса или с точки зрения границ. Ни один вариант урегулирования не может поставить под угрозу безопасность Республики Арцах и ее нормальную жизнедеятельность. Это те планки, которые никогда не должны быть снижены, и те красные линии, которые никогда не должны быть нарушены. От этого во многом зависит надежное и прогнозируемое будущее как Арцаха, так и Армении”.