Опера “Ануш” в США и “Старые боги” — в новом году

В новом сезоне Национальный академический театр оперы и балета им. Ал.Спендиарова планирует представить ряд ярких спектаклей

Новый год — это всегда новые планы и проекты. Не исключение и главный театр страны, где готовятся к интересным и знаковым мероприятиям. Об этом на итоговой пресс-конференции 24 декабря сообщил художественный руководитель Национального академического театра оперы и балета им. Ал.Спендиарова Константин Орбелян. По его словам, в 2020 году на сцене оперного театра должен появиться новый балет композитора Ваче Шарафяна “Старые боги” по одноименной пьесе Левона Шанта.

В качестве балетмейстеров выступят Вилен Галстян и Рубен Мурадян. Постановка балета Шарафяна — важное событие в культурной жизни Армении, поскольку речь идет о произведении одного из видных композиторов Армении, хорошо известного на международной арене.

Ваче Шарафян — автор более сотни произведений, в том числе симфонической, камерной, хоровой, вокально-ансамблевой музыки, а также оперы “Царь Абгар”, балета “Вторая луна” и одноактных балетов “Старые боги” и “Невеста пустыни”. Работы композитора были широко представлены как на родине, так и за рубежом в самых престижных концертных залах США, Италии, России, Франции, Канады, Германии, Австрии, Бельгии, Нидерландов, Таиланда, Венгрии, Швейцарии, Испании, Тайваня, Китая, Кореи, Японии, Мексики, Польши, Ирландии, Англии, Израиля и т.д.

Произведения Шарафяна исполняли выдающиеся музыканты и известные коллективы, такие как Йо-йо Ман и Silk Road Ensemble, Юрий Башмет и ансамбль “Солисты Москвы”, Дрезденский симфонический оркестр, Бостонский современный симфонический оркестр, Сурен Багратуни, Александр Чаушян, Марио Брунелло, Нарек Ахназарян, Айк Казазян, концертные артисты “Метрополитен” и Музея Метрополитен в Нью-Йорке и др. По оценке The New York Times, произведения Шарафяна “совершенные, таинственные и великолепные”.

В апреле этого года вновь будет представлена и опера “Манон”, премьера которой состоялась в 2018 году, в рамках Саммита Франкофонии в Армении. Константин Орбелян также сообщил о планах показа оперы “Ануш” в США. Этот вопрос он даже обсудил с премьер-министром РА Николом Пашиняном, во время случайной встречи. По имеющимся у нас достоверным данным, эта встреча произошла перед Новым годом, в ереванском клубе “Двенадцать”, куда Орбелян пришел послушать молодую и талантливую певицу Мелине Галоян. На этом же концерте присутствовал и премьер страны с супругой и старшей дочерью. К слову, отметим, что родная сестра Мелине — Мане Галоян — признанная оперная певица (лауреат многочисленных международных конкурсов, в том числе XV Международного конкурса им. П.И.Чайковского — третья премия и бронзовая медаль в номинации “Сольное пение. Женский вокал”; победитель XXVII Международного конкурса молодых оперных певцов им. Элеонор Макколлум Concertsofarias в Хьюстонской опере; призер 33-го Международного конкурса вокалистов “Ганс Габор-Бельведер” в Дюссельдорфе; четвертая премия на VI Китайском международном конкурсе вокалистов в Нинбо и т.д.). Сейчас Мане Галоян (сопрано) выступает в Metropolitan Opera, где исполняет партию Хлои в “Пиковой даме” П.Чайковского, и на чьем выступлении Орбелян также побывал в прошлом году в Нью-Йорке.

“Я сказал, что можно сделать что-то масштабное: ведь в США опера “Ануш” никогда не представлялась. Конечно, премьер сказал, что это блестящая идея, а потому мы будем работать с нашим правительством и американцами над организацией гастролей Оперного театра с постановкой “Ануш” в США. Надеемся, что все получится”, — отметил К.Орбелян.

В заключение отметим, что речь, скорее всего, будет идти о новой версии оперы “Ануш”, поскольку еще в прошлом году Оперный театр стал принимать заявки от режиссеров на новую постановку оперы, причем конкурс открыт для постановщиков со всего мира.