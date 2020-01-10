Эскалация на Ближнем Востоке

Новый, 2020-й год начался с эскалации в отношениях США-Иран — опасная ситуация, в которую могут быть вовлечены как страны региона, так и многие европейские государства — союзники США по блоку НАТО. Напомним: 3 января в столице Ирака Багдаде были убиты глава спецподразделения “Кудс” стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани и сопровождавшие его военные.

В Багдаде неспокойно

Автоколонну высокопоставленного иранского военного подвергли ракетной атаке американские военные, дислоцированные в Ираке.

Спустя буквально минуты после убийства генерала ситуация накалилась, у посольства США в Багдаде начались многотысячные митинги, сопровождавшиеся весьма радикальными лозунгами: “Смерть Америке, нет — Америке”. Демонстранты швыряли камни в направлении посольства, взорвали бомбу у его стен, жгли звездно-полосатые флаги государства Америка.

По некоторым данным, американские дипломаты даже покинули Багдад. Кстати, акции протеста продолжаются по сей день.

На фоне столь напряженной ситуации парламент Ирака принял решение о выводе с территории страны иностранных военных. Напомним, на территории Ирака присутствуют военные контингенты почти всех европейских стран-членов НАТО (одновременно и членов Евросоюза), которые, будучи расквартированы в Ираке, борются против напоминающего многоголовую гидру Исламского государства, признанного цивилизованным миром террористическим формированием.

Заметим, парламент Ирака проголосовал именно за денонсацию соглашения с Коалицией по борьбе с ИГ и вывод из страны иностранных военных контингентов. Более того, действия США в отношении иранского генерала Ирак квалифицировал как попрание суверенитета своей страны, сочтя недопустимым использование территории Ирака с целью нападения на третьи страны.

Насколько решение парламента Ирака будет претворено в жизнь, покажет время: американские базы в этой стране создавались на деньги американских налогоплательщиков, с согласия властей Ирака, Соглашение же с коалицией по борьбе с Исламским государством было подписано добровольно. Очевидно, на Ближнем Востоке назревает еще одна проблема.

США грозят дополнительными санкциями

Возвращаясь к кризису США-ИРИ, напомним: сразу после гибели генерала Сулеймани Иран заявил о возмездии Соединенным Штатам, подчеркнув необходимость положить конец “коррумпированному присутствию США в регионе”.

Тегеран сдержал слово, и 8 января, в день прощания с генералом Сулеймани (во время похорон которого, по различным данным, в давке погибло около 50 человек, сотни получили ранения) Иран нанес ракетный удар по двум американским базам в Ираке.

И до ракетного удара по американским базам, и после него Америка грозит Ирану и ракетными ударами (притом страшными), и дополнительными экономическими санкциями. Изначально речь шла о 13 (цифра сама по себе нехорошая) санкциях, но официальные лица, заявившие об этом, о подробностях не распространяются.

Об экономических санкциях говорил и президент США Дональд Трамп в своем последнем обращении к нации, но опять-таки не представил подробной информации о характере этих мер. Он предупредил Иран, что американские ракеты “ракеты большие, мощные и точные и смертельные”. При этом отметив, что не хочет применять силу. Кроме того, по его словам, у США достаточно нефти и газа, так что им “не нужна ближневосточная нефть”. Это можно расценить как ответ на публикации и мнения многих политологов, что Штаты на Ближнем Востоке начинают войны за природные ресурсы.

Господин Трамп заявил также, что планирует попросить союзников по НАТО (которые уж слишком вяло реагируют на действия лидера НАТО — США и нечетко заявляют о своей поддержке) “стать более активным участником ближневосточного процесса”.

При всем этом Трамп отметил, что США открыты для переговоров с Тегераном, дабы “сделать мир более безопасным и мирным”.

Худой мир лучше эскалации ситуации

В эти дни весь мир внимательно следит за развитием событий, касающихся не только Ирана и США, или региона. Ни для кого не секрет, что от эскалации напряжения пострадают многие страны, погибнут и станут беженцами миллионы людей. Такой печальный опыт у мира имеется, и простые труженики, первыми оказывающиеся под ударом в подобных ситуациях, не хотели бы, чтобы супердержавы раз за разом спотыкались о те же грабли.

Первый шаг к разрядке ситуации предпринял Иран: буквально вчера постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи, отвечая на вопрос ТАСС о реакции Тегерана на выступление президента США Дональда Трампа, заявил, что Иран завершил месть за убийство генерала Касема Сулеймани и не будет предпринимать новых военных действий в случае отсутствия агрессии со стороны США.

“Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий”, — подчеркнул он.

Тем временем американские аналитики из CNN пишут, что в Тегеране, скорее всего, не ставили целью “убить как можно больше американцев”: удар был нанесен ночью, и иранские власти, вероятно, рассчитывали бросить вызов США с минимальным риском значительной эскалации конфликта.

Уже известно — и об этом пишет мировая пресса, — что Иран заранее предупредил Ирак о ракетной атаке по американским базам, иракцы же, в свою очередь, проинформировали американских военных, что, в конечном итоге, и позволило избежать человеческих жертв.

Естественно, это дало возможность сторонам отступить от еще большей эскалации. Такова в данный момент ситуация, и ближайшие часы покажут, нарастает ли накал эскалации, грозящий третьей мировой войной (по оценке мировых аналитиков), или пойдет на убыль, и стороны сядут за стол переговоров.

И еще. Иран — наш ближайший сосед в регионе. В Армении никто не забыл, что в самые трудные для нашей страны годы Иран сразу открыл госграницу, тем самым став дорогой жизни для Армении…

Нас связывает тысячелетняя история, и, несмотря на перипетии этой самой истории, мы не просто соседи, а связанные тысячами нитей постоянные и полновластные хозяева наших земель…

Дай Бог (и наш, и ваш, не имеет значения), чтобы покой и мир воцарился на иранской земле.