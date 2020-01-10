Дорога к храму ремонтируется

Государство 10 января, 2020 | Автор : admin

В конце 2019 года начались работы по капитальному ремонту 5-километровой дороги Г-25, М6, ведущей к историческому памятнику Ахпат.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства территориального управления и инфраструктур РА, эта дорога — важный туристический маршрут, и капитальный ремонт будет способствовать развитию туризма в регионе. Капитальный ремонт дороги осуществляется на средства, выделенные из бюджета РА.

Компания-подрядчик – ООО “Чанапар” уже осуществила земляные работы. В ближайшее время планируется в рамках капитального ремонта продолжить земляные работы, осуществить работы по восстановлению системы водоотвода, дорожного покрытия, искусственных сооружений и элементов безопасности дорожного движения, а также на некоторых участках дорога будет оцифрована.

Дорога Г-25, М6, ведущая к историческому памятнику Ахпата, проходит через Ахпат, и капитальный ремонт будет способствовать также и улучшению жизненных условий жителей Ахпата.