Начата продажа билетов на рейсы Гюмри-Афины и Ереван-Салоники

Регион 10 января, 2020 | Автор : admin

Авиакомпания Ryanair 3 января начала продавать билеты еще на 2 новых рейса — Гюмри-Афины и Ереван-Салоники, предоставив скидки на билеты до 5 января. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Комитета гражданской авиации РА Татевик Ревазян.

Глава Комитета также отметила, что если до внесения поправок в Закон о воздушных пошлинах (“Налог на воздух”) в Европу обслуживалось 6-7 пунктов назначения: аэропорт имени Шарля де Голля в Париже, Лион, Вену, Варшаву, Афины, Бухарест, Брюссель, то после законодательных изменений были объявлены или поданы заявки на новые рейсы следующими авиакомпаниями: Аэропорт Орли в Париже, Transavia; Вена, Wizz Air; Вильнюс, Wizz Air; Берлин, Ryanair; Меминген (из Гюмри), Ryanair; Рим, Ryanair; Милан, Ryanair; Афины (Гюмри), Ryanair; Салоники, Ryanair; Рига, Air Baltic.