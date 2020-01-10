Граждане Армении без визы могут посещать 62 страны

Государство 10 января, 2020 | Автор : admin

Армения заняла 81 место в индексе паспортов Henley&Partners в 2020 году. Граждане Армении могут посещать 62 страны без визы, сообщается на сайте компании.

Рейтинг возглавляет Япония, граждане которой могут посетить без визы 191 страну. За ней следует Сингапур со 190 странами. На третьем месте находятся Южная Корея и Германия, граждане которых могут посещать 189 стран без визы. Соседняя Грузия занимает 53 место в рейтинге с 116 странами.

Армения заняла 84 место в индексе Henley&Partners в третьем квартале 2019 года с возможностью посещения 60 стран без визы.

Индекс составлен по эксклюзивной базе данных Международной ассоциации воздушного транспорта.