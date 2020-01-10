Авиарейсы Ереван-Тегеран-Ереван не отменяются

Регион 10 января, 2020 | Автор : admin

Авиакомпания Armenia Airways, осуществляющая регулярные рейсы Ереван-Тегеран-Ереван, не собирается прекращать или откладывать рейсы. “Мы не планируем приостанавливать полеты, поскольку нет ничего особо серьезного”, — сказал АРМЕНПРЕСС генеральный директор авиакомпании Арлен Давудян. На вопрос, не беспокоит ли его вопрос безопасности, Давудян ответил отрицательно. По его словам, полеты будут продолжаться так, как и планировалось.

8 января самолет из Еревана в Тегеран вылетел в 11:00, самолет, прибывающий из Тегерана в Ереван, приземлился в 15:08. По словам генерального директора, следующий полет авиакомпании запланирован на пятницу, 10 января.

Напомним, что самолет Boeing-737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины”, перевозивший 176 человек, 8 января потерпел крушение близ аэропорта Тегерана. По данным агентства ИРНА, все пассажиры и члены экипажа погибли. Федеральное авиационное управление США запретило американским гражданским самолетам осуществлять полеты в воздушном пространстве Ирака и Ирана. Как сообщило агентство “Рейтер”, несколько крупных авиакомпаний также приостановили полеты в Иран и Ирак, в их числе и немецкая авиакомпания “Луфтханза”, “Эмираты” в Дубае и бюджетная “Флайдубай”.