Процесс пошел

Армения пойдет путем конституционных реформ

Буквально в конце минувшего года, точнее — 30 декабря, решением премьер-министра Никола Пашиняна начался процесс формирования профессиональной комиссии по конституционным реформам.

Тема конституционной реформы в последнее время все чаще муссируется в политических и юридических кругах. Еще в прошлом году в одном из интервью премьер уже коснулся возможности внесения поправок в Основной Закон страны. “Не думаю, что было бы правильно, чтобы правительство или парламентское большинство инициировало конституционные изменения, потому что это может быть истолковано так, будто новые власти теперь хотят перекроить для себя Конституцию, но думаю, что такие общественные инициативы нормальны. Важно, чтобы в Армении была Конституция, за которую люди действительно проголосовали. А в контексте урегулирования ситуации вокруг Конституционного суда также возможны изменения в Конституции”, — сказал премьер.

Он также отметил, что не считает правильным часто менять Конституцию и что парламентская система правления должна получить шанс в Армении, чтобы понять, что это за система.

Если ничего не изменилось во взглядах премьера после прошлогоднего интервью, можно заключить, что инициатором конституционной реформы будет выступать электорат при наличии определенного количества подписей.

Напомним, что первая Конституция Республики Армения была принята 5 июля 1995 года (в бытность первого президента Левона Тер-Петросяна она предполагала президентскую форму правления). Радикальному реформированию Основной Закон страны подвергся по итогам референдума 27 ноября 2005 года (при втором президенте Роберте Кочаряне Армения перешла к полупрезидентской форме правления). И, наконец, референдумом 6 декабря 2015 года (в период правления третьего президента Сержа Саргсяна) были внесены более радикальные изменения — наша страна перешла к парламентской форме правления.

Проще говоря, начиная с 1995 года с интервалом в десять лет, Основной Закон страны подвергался достаточно серьезному реформированию, которое в первую очередь предполагало радикальное изменение системы правления. Ныне возникла необходимость в новых изменениях.

Уже понятно, что Армения пойдет путем новых конституционных реформ. Рассмотрим, какие регулирования вопроса дает принятая в 2015 году ныне действующая и местами достаточно запутанная Конституция РА.

Напомним также, что принятые в 1995 и 2005гг. тексты Основного Закона можно было реформировать исключительно путем всенародного референдума по инициативе Президента РА или Национального Собрания. А вот отдельные положения Основного Закона страны в редакции 2015г. можно менять или корректировать решением Национального Собрания, даже по инициативе электората при наличии определенного количества подписей.

Так вот, ст. 202 (Принятие Конституции и изменения) подробно представляет следующее:

Конституция и изменения к главам 1-3 (соответственно, Основы конституционного строя, Основные права и свободы человека и гражданина, Законодательные гарантии в экономической, социальной и культурной сферах), 7 (Суды и Высший судебный совет), 10 (Защитник прав человека) и 15 (Принятие, изменение Конституции и референдум), а также к статье 88 (Статус и функции Национального Собрания), в первом предложении части 3 статьи 89 (Национальное Собрание избирается по пропорциональной системе), части 1 статьи 90 (Национальное Собрание избирается сроком на 5 лет), части 2 статьи 103 (представляется перечень конституционных законов, которые должны быть приняты 3/5 голосами депутатов), статьях 108 (О создании расследовательских комиссий НС), 115 (Выражение вотума недоверия премьер-министру), 119-120 (О военном положении и чрезвычайном положении), 123-125 (Статус и функции Президента РА, срок его полномочий и требования к ним, порядок избрания Президента РА), 146 (Статус и функции правительства РА), 149 (Избрание и назначение премьер-министра) и 155 (Вооруженные силы), а также части 4 статьи 200 (Центральный банк выпускает валюту РА — армянский драм) принимаются исключительно посредством референдума. (Ремарки в скобках — Г.С.).

Право инициативы принятия или внесения изменений в Конституцию имеют как минимум одна треть от общего числа депутатов, правительство или двести тысяч граждан, обладающих избирательным правом. Национальное Собрание принимает постановление о вынесении проекта на референдум как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов.

Изменения к другим статьям Конституции, за исключением статей, указанных выше, принимает Национальное Собрание — как минимум двумя третями голосов от общего числа депутатов. Право на соответствующую инициативу имеют как минимум одна четверть от общего числа депутатов, правительство или сто пятьдесят тысяч граждан, обладающих избирательным правом.

Если Национальное Собрание не принимает проект предлагаемых изменений в Конституции, то последний может быть вынесен на референдум постановлением, принятым как минимум тремя пятыми голосов от общего числа депутатов.

Естественно, пока неизвестно, какие именно коррективы предложит инициативная группа, коснутся ли они формы правления в стране или полномочий Президента (фактически — главы государства без определенных обязательств) и премьер-министра, отвечающего и за внешнюю политику, и за экономику, и за безопасность страны. Какие статьи Основного Закона подвергнутся корректировкам? Будет ли проведен референдум, или судьбу новой Конституции решит депутатский корпус? Все это покажет ближайшее время.

А пока известно, что заявки кандидатур для включения в состав профессиональной комиссии по подготовке конституционных реформ принимает Министерство юстиции (которое уже распространило соответствующее уведомление) и что туда после тщательного отбора могут попасть 6 ученых-юристов и 2 представителя общественных организаций.

Но, судя по кратчайшим срокам принятия заявок и отбора кандидатов, власти намерены провести Конституционные реформы весьма оперативно.